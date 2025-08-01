رأس الخيمة تحمي المستهلك: رقابة صارمة وأساليب مبتكرة لضمان شفافية الأسعار

أبلغ بعض المتسوقين في رأس الخيمة عن تعرضهم لفرض أسعار أعلى عند دفع قيمة مشترياتهم عند الكاشير مقارنةً بما كان معروضًا على رفوف المتجر، ما دفع دائرة التنمية الاقتصادية إلى إصدار تحذيرات واتخاذ إجراءات ضد تجار التجزئة المخالفين.
قالت نصرة محمد المرّي، موظفة في قسم الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة لـ«خليج تايمز»: "على سبيل المثال، قد يكون المنتج معروضًا بسعر 10 دراهم لكنه يُحتسب عند الدفع بـ11.50 درهمًا. فور تلقينا شكوى من المستهلك، نقوم بالتحقيق والتواصل مع المتجر. وفي بعض الحالات، نفرض غرامات وفقًا للقانون."
تسلط هذه الشكاوى الضوء على أهمية حملات التوعية التي تنظمها الدائرة لضمان معرفة المتسوقين بحقوقهم. وشجعت المرّي السكان على التحقق من الأسعار بعناية والاحتفاظ بالفواتير خاصةً للمنتجات التي تشمل ضمانًا، وكذلك التأكد من صلاحية المنتجات.
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية حملة "المتسوق السعيد" في إطار جهودها لتعزيز الوعي الاستهلاكي، وذلك بهدف الترويج لعادات التسوق المسؤولة في رأس الخيمة. استمرت المبادرة لمدة أسبوعين وشارك فيها طلاب من مراكز الأنشطة الصيفية المحلية، بما في ذلك مركز شباب رأس الخيمة ومركز رأس الخيمة الثقافي.
أقيمت الحملة في موقعين هما سوق الكرامة وسوق الخليج في رأس الخيمة، حيث شارك الطلبة في أنشطة تهدف لتثقيف المتسوقين حول حقوقهم وأهمية مراجعة الأسعار والاحتفاظ بالفواتير.
تم توعية الأطفال بأهمية مراجعة أسعار المنتجات والتأكد من أنها مطابقة لما يتم احتسابه عند الكاشير، فضلًا عن أهمية الاحتفاظ بالفواتير من أجل حماية حقوقهم في حال احتاجوا لإرجاع أو استبدال المنتجات. وأثناء الحملة، راقب الطلاب المتسوقين عند صناديق الدفع ووجهوهم للتحقق من الأسعار قبل وبعد إتمام عملية الدفع. وكرّمت المتاجر المتسوقين الذين أظهروا حرصًا على مراجعة فواتيرهم بهدايا رمزية.
فهد أحمد، وهو طالب مشارك يبلغ من العمر 11 عامًا، قال إنه تعلم أهمية التحقق من تواريخ صلاحية المنتجات، وفهم مؤشرات الجودة، والاحتفاظ بالفاتورة دائمًا. وأضاف: "أعلم الآن أن تاريخ المنتج وجودته أمران مهمان. كما تعلمت أخذ الفاتورة حتى لا يتلاعب بي أحد، وأستطيع إرجاع المنتج إذا احتجت ذلك."
كما اكتسب فهد خبرة عملية في مقارنة الأسعار وتقييم قيمة المنتج أثناء زيارته لقسم المشروبات والوجبات الخفيفة.
نُظمت الحملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة حماية المجتمع، وهيئة حماية البيئة والتنمية، في إطار جهود مشتركة لتعزيز السلوك الاستهلاكي الآمن والمسؤول.
في جانب التوعية البيئية، أوضحت فاطمة طالب من إدارة التوعية بهيئة حماية البيئة والتنمية أنه يُشجع المتسوقون بشكل مستمر على التحقق من تواريخ صلاحية المنتجات، والاحتفاظ بالفواتير، واستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وقالت: "دورنا يتمثل في مراقبة ما إذا كان المتسوقون يحملون أكياسًا متعددة الاستخدام ويتجنبون شراء المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تماشيًا مع رؤية الإمارة للتحول إلى خلو كامل من البلاستيك."
تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية عمليات تفتيش وتطلق مبادرات توعية، داخل المتاجر وعبر الإنترنت، لإطلاع الجمهور على حقوقهم. وأكّدت المرّي أهمية أن يشعر المستهلك بالأمان أثناء التسوق، وحثتهم على التواصل مع الدائرة في حال واجهوا أي مشكلة تتعلق بالمنتجات أو الفواتير أو الأسعار.
كما أشارت إلى أنه في حين يتمسك بعض المستهلكين بالاحتياجات الأساسية فقط، فإن الكثيرين يتأثرون بالعروض الترويجية ويشترون أكثر مما يحتاجون. وتأمل دائرة التنمية الاقتصادية أن تسهم حملاتها ليس فقط في حماية المتسوقين من زيادة الأسعار غير القانونية، ولكن أيضًا في تشجيعهم على الشراء الذكي والمسؤول.