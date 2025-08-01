رأس الخيمة تحمي المستهلك: رقابة صارمة وأساليب مبتكرة لضمان شفافية الأسعار

أبلغ بعض المتسوقين في رأس الخيمة عن تعرضهم لفرض أسعار أعلى عند دفع قيمة مشترياتهم عند الكاشير مقارنةً بما كان معروضًا على رفوف المتجر، ما دفع دائرة التنمية الاقتصادية إلى إصدار تحذيرات واتخاذ إجراءات ضد تجار التجزئة المخالفين.

قالت نصرة محمد المرّي، موظفة في قسم الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة لـ«خليج تايمز»: "على سبيل المثال، قد يكون المنتج معروضًا بسعر 10 دراهم لكنه يُحتسب عند الدفع بـ11.50 درهمًا. فور تلقينا شكوى من المستهلك، نقوم بالتحقيق والتواصل مع المتجر. وفي بعض الحالات، نفرض غرامات وفقًا للقانون."

تسلط هذه الشكاوى الضوء على أهمية حملات التوعية التي تنظمها الدائرة لضمان معرفة المتسوقين بحقوقهم. وشجعت المرّي السكان على التحقق من الأسعار بعناية والاحتفاظ بالفواتير خاصةً للمنتجات التي تشمل ضمانًا، وكذلك التأكد من صلاحية المنتجات.

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