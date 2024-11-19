رأس الخيمة تحتفل بالعام الجديد بمهرجان ضخم وعروض ألعاب نارية مذهلة
مع اقتراب ليلة رأس السنة الجديدة، أحد أكبر الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت إمارة رأس الخيمة عن تنظيم احتفالات ضخمة بهذه المناسبة.
وسيقام مهرجان رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة في 31 ديسمبر 2024 وسيكون الدخول مجانياً لجميع الزوار بينما سيتوجب الدفع لبعض الأنشطة والطعام والمشروبات. سيتوفر في الموقع - الذي يقع على بعد 4 دقائق بالسيارة من منتجع بي إم - أماكن لوقوف السيارات بالقرب من المهرجان.
وبالإضافة إلى شاحنات الطعام التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات، سيكون هناك أيضاً بار حيث يتاح للزوار خيارات المشروبات الكحولية وغير الكحولية.
ومن المقرر أن يشارك في الفعالية فنانون مشهورون، بما في ذلك فرقة الراب العربية "مختار"، وفرقة "فهميل خان" التي تؤدي أغاني بوليوود، ودي جي عالمي. وسيبدأ عرض الألعاب النارية قبل منتصف الليل بقليل.
ويمكن الاستمتاع بالألعاب النارية من عدة نقاط، بما في ذلك جزيرة المرجان كاملة، ومنطقة الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، ومناطق مهرجان رأس السنة في رأس الخيمة، ومناطق وقوف السيارات مثل قلعة ضاية، وجبال جيس وينس و الرمس.
الشواء والتخييم
يسمح بالشواء فقط في منطقة مواقف الرمس، والتي تم تجهيزها بمناطق مخصصة للشواء وحاويات للتخلص من الفحم. يجب على الزوار التأكد من استخدام هذه الحاويات وتجنب دفن الفحم في الرمال.
هذه المنطقة مناسبة للعائلات، وتوفر بيئة آمنة ومريحة للشواء. لاستخدام هذه المنطقة، تأكد من تسجيل سيارتك عبر الإنترنت مسبقاً.
وبالنسبة للمقطورات السكنية أو المركبات الترفيهية، توفر منطقة مواقف السيارات في ضاية مرافق تخييم واسعة مقابل أرض المهرجان. إذا كنت تفضل التخييم في الخيام، توفر منطقة مواقف السيارات في الرمس مناطق مخصصة مع إمكانية الوصول إلى مرافق الشواء. تقع كلتا المنطقتين بالقرب من الحدث وتوفر تجربة تخييم مريحة. التسجيل المسبق للمركبات إلزامي لضمان الدخول والخروج بسلاسة.