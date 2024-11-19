رأس الخيمة تحتفل بالعام الجديد بمهرجان ضخم وعروض ألعاب نارية مذهلة

ويمكن الاستمتاع بالألعاب النارية من عدة نقاط، بما في ذلك جزيرة المرجان كاملة، ومنطقة الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، ومناطق مهرجان رأس السنة في رأس الخيمة، ومناطق وقوف السيارات مثل قلعة ضاية، وجبال جيس وينس و الرمس.