رأس الخيمة تحتفل بالعام الجديد بأكبر عرض درونات وألعاب نارية في العالم

واحتفل "راكي فيليبس"، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالعام الجديد من خلال تحقيق رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل وهادف يعكس الروح الإبداعية والفخر الثقافي الذي يميز إمارتنا. ومع ترحيبنا بالعام 2025، نتطلع إلى الاستفادة من هذا الزخم وخلق المزيد من التجارب التي لا تُنسى لزوارنا والسكان المحليين.