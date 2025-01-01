رأس الخيمة تحتفل بالعام الجديد بأكبر عرض درونات وألعاب نارية في العالم
استقبلت رأس الخيمة العام 2025 بعرض مذهل للدرون والألعاب النارية، لتسجل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس.
وحصلت الإمارة على ألقاب مثل “أكبر عرض جوي لشجرة مكونة من درونات” و”أكبر صورة جوية لصدفة بحرية مكونة من درونات”. كما أبهرت الجماهير حول العالم بعروضها المذهلة للطائرات بدون طيار والألعاب النارية.
واحتفل العرض، الذي أطلق عليه اسم "قصتنا في السماء"، بالتراث الطبيعي والثقافي للإمارة، وأعاد تعريف كيفية استقبال العالم للعام الجديد، ووضع معيار جديد للاحتفالات الغامرة والهادفة.
وتضمن العرض القياسي مشاركة 1400 درون وعروض الليزر والألعاب النارية المتزامنة التي أضاءت السماء، ممّا حول الاحتفال إلى تكريم للتراث الثقافي والطبيعي لإمارة رأس الخيمة.
شاهد العرض المذهل أدناه:
تم تسجيل الرقم القياسي الأول بعرض معقد للأصداف البحرية يضم 982 عنصراً، في حين شهد الرقم القياسي الثاني أسطولاً مذهلاً من 1400 درون خلقت تشكيلاً شجرياً مذهلاً في السماء.
وأوضحت "إيما برين"، الحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، العملية الدقيقة وراء التحقق من مثل هذه الإنجازات، حيث تم تحديد 750 درون للصدفة البحرية و1200 درون للشجرة هذا العام. وأشارت إلى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تصمم إرشاداتها لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل متقدم، مما يضمن الدقة والمصداقية.
واحتفل "راكي فيليبس"، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالعام الجديد من خلال تحقيق رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل وهادف يعكس الروح الإبداعية والفخر الثقافي الذي يميز إمارتنا. ومع ترحيبنا بالعام 2025، نتطلع إلى الاستفادة من هذا الزخم وخلق المزيد من التجارب التي لا تُنسى لزوارنا والسكان المحليين.
امتد العرض على مساحة خمسة كيلومترات من الواجهة البحرية لرأس الخيمة، ودفع حدود الإبداع والابتكار من خلال ثلاثة عروض مذهلة: عرض الرمال المتحركة الذي أعاد الحياة إلى النظام البيئي المتطور في الإمارة، موضحاً العلاقة الخالدة بين الحياة والأرض. عرض أسرار البحر الذي كرّم تراث رأس الخيمة البحري وتقاليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، حيث أبهر المشاهدين بتصويره الرائع للحياة تحت الأمواج.
وأخيراً، قدّم عرض "غايدينغ ستارلايت" تحية تقدير لتاريخ الإمارة البحري، من خلال الصور السماوية والنجوم المتساقطة التي ترمز إلى أهمية الملاحة، والتي بلغت ذروتها مع عروض الألعاب النارية المبهرة التي أضاءت السماء الليلية.
وقد اجتمع أكثر من 100 ألف من السكان والزائرين لمشاهدة العرض من منتجعات رأس الخيمة الشاطئية وفي مهرجان رأس الخيمة للعام الجديد 2025. قدم المهرجان دخولاً مجانياً ومساحات مصممة بعناية للعائلات والعزاب.