رأس الخيمة بـ"العرض البطيء".. رحلة بين البحر والجبل على متن ذاكرة تمشي

بحلول الساعة 5:30 مساءً، ومع غروب الشمس نحو الأفق، بدأنا رحلة العودة على طول نفس مسار الربط المخصص الذي يربط جزيرة المرجان بكورنيش القواسم. ظل الإيقاع بطيئاً وثابتاً، مقدماً مناظر هادئة لمساحات صحراوية تتوهج بضوء ذهبي ناعم. وصلنا إلى الكورنيش بحلول الساعة 6:20 مساءً، مكملين حلقة عرضت التنوع المذهل للإمارة’ من الساحل والمناظر الحضرية إلى الرمال والجبال في ما يزيد قليلاً عن ساعتين.

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خدمة السيارات الكلاسيكية في ديسمبر 2025، وسرعان ما اكتسبت شعبية بين السياح والمقيمين على حد سواء، بفضل جاذبيتها الحنينية وارتباطها الثقافي. تعمل الخدمة يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، وتسير على طول مسارات محددة، بما في ذلك الحركة الداخلية داخل جزيرة المرجان، ومسار ربط يربط الجزيرة بكورنيش القواسم في كلا الاتجاهين، ومسار ممتد على طول الكورنيش نفسه، مما يوفر تجربة مسائية تركز على التراث والترفيه ومشاهدة المعالم السياحية.

وتقول الهيئة إنها تراجع باستمرار سبل توسيع الخدمة وتقديم مسارات إضافية، تماشياً مع الطلب المتزايد والجهود المبذولة لتعزيز تنقل السياح في جميع أنحاء الإمارة.

مع تلاشي ضوء النهار وإضاءة أضواء المدينة، انتهت الرحلة بتقدير متجدد لمناظر رأس الخيمة الطبيعية، والتي يُفضل الاستمتاع بها ببطء، كيلومتر واحد خلاب في كل مرة.