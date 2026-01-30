رأس الخيمة بـ"العرض البطيء".. رحلة بين البحر والجبل على متن ذاكرة تمشي

تتألق رأس الخيمة بجمالها الأفضل بوتيرة أبطأ، وهي تقع بين البحر وأشجار القرم والمناظر الطبيعية الجبلية الوعرة، وقد اكتشفت ذلك على متن سيارة لاند روفر كلاسيكية.
انطلاقاً من كورنيش القواسم بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل، اتبعت الرحلة أحد مسارات الربط المخصصة للخدمة’، والتي تربط الكورنيش بجزيرة المرجان. امتد كورنيش القواسم على جانب واحد، محاطاً بأشجار ساحلية مورقة وصور ظلية جبلية بعيدة تحت سماء شتوية غائمة. خلقت الأجواء الهادئة والنسيم اللطيف تبايناً سلمياً مع وتيرة السفر المعتادة في المدينة، مما أضفى على الفور طابعاً لرحلة خلابة عبر الإمارة.
من الكورنيش، اتجهنا نحو جزيرة المرجان، وهي رحلة تستغرق 40 دقيقة بسرعة ثابتة تبلغ 44 كم/ساعة. كانت الرحلة وعرة في بعض الأجزاء، لكنها قدمت مناظر طبيعية متغيرة لرأس الخيمة’ دون انقطاع، من المناطق السكنية الهادئة إلى الطرق المفتوحة المحاطة بالصحراء. ومع اقترابنا من المرجان، تحول الأفق، حيث سيطرت عليه البنية الشاهقة لمنتجع وين المتكامل القادم ومجموعات من الرافعات التي تشير إلى التطور السريع.
عند الوصول إلى جزيرة المرجان، تحول المسار إلى حركة داخلية داخل الجزيرة نفسها. عند الدوار المطل على بوليفارد جزيرة المرجان، تغير المشهد مرة أخرى. كانت العائلات تتجول على طول الكورنيش؛ واستغل العداؤون هواء المساء البارد، وتوقفت المجموعات لمشاهدة الأمواج وهي تتدحرج بينما كان نسيم البحر المنعش يمر عبر المنطقة. لقد شعرت وكأنها مساحة مجتمعية يمتزج فيها السكان والزوار بسلاسة.
بحلول الساعة 5:30 مساءً، ومع غروب الشمس نحو الأفق، بدأنا رحلة العودة على طول نفس مسار الربط المخصص الذي يربط جزيرة المرجان بكورنيش القواسم. ظل الإيقاع بطيئاً وثابتاً، مقدماً مناظر هادئة لمساحات صحراوية تتوهج بضوء ذهبي ناعم. وصلنا إلى الكورنيش بحلول الساعة 6:20 مساءً، مكملين حلقة عرضت التنوع المذهل للإمارة’ من الساحل والمناظر الحضرية إلى الرمال والجبال في ما يزيد قليلاً عن ساعتين.
أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خدمة السيارات الكلاسيكية في ديسمبر 2025، وسرعان ما اكتسبت شعبية بين السياح والمقيمين على حد سواء، بفضل جاذبيتها الحنينية وارتباطها الثقافي. تعمل الخدمة يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، وتسير على طول مسارات محددة، بما في ذلك الحركة الداخلية داخل جزيرة المرجان، ومسار ربط يربط الجزيرة بكورنيش القواسم في كلا الاتجاهين، ومسار ممتد على طول الكورنيش نفسه، مما يوفر تجربة مسائية تركز على التراث والترفيه ومشاهدة المعالم السياحية.
وتقول الهيئة إنها تراجع باستمرار سبل توسيع الخدمة وتقديم مسارات إضافية، تماشياً مع الطلب المتزايد والجهود المبذولة لتعزيز تنقل السياح في جميع أنحاء الإمارة.
مع تلاشي ضوء النهار وإضاءة أضواء المدينة، انتهت الرحلة بتقدير متجدد لمناظر رأس الخيمة الطبيعية، والتي يُفضل الاستمتاع بها ببطء، كيلومتر واحد خلاب في كل مرة.
