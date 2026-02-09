رأس الخيمة: الوجهة الصاعدة للسياحة البحرية الفاخرة في الخليج العربي

وقد تم تسجيل محطة بارزة في ديسمبر 2025 مع وصول سفينة "سيلستيال ديسكفري" (Celestyal Discovery)، مما يمثل بداية شراكة لمدة ثلاث سنوات تم الإعلان عنها في معرض سوق السفر العربي 2025. وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم السفينة برحلات أسبوعية إلى ميناء رأس الخيمة طوال الموسم الشتوي، مما يعزز بشكل كبير من بصمة الإمارة في مجال الرحلات البحرية.