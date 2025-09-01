"رأس الخيمة العقارية" تتيح شراء العقارات بالعملات الرقمية

قال راهول جوغاني، الرئيس المالي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن الشركة "تواصل جعل الاستثمار في مشروع مينا وفي رأس الخيمة عموماً أكثر سهولة وجاذبية لقاعدة متنامية من العملاء الدوليين. ومن خلال تمكين ودعم استخدام الأصول الرقمية، فإننا نتواصل مع نظام بيئي جديد من العملاء الرقميين والمستثمرين الأذكياء، وفي الوقت نفسه نعزز مكانة شركة رأس الخيمة العقارية كعلامة تجارية متطلعة إلى المستقبل وموثوقة باعتبارها مطوراً رئيسياً."