"رأس الخيمة العقارية" تتيح شراء العقارات بالعملات الرقمية

بات بوسع المستثمرين الدوليين الآن شراء عقارات في رأس الخيمة من خلال العملات الرقمية. فقد أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية يوم الاثنين أنها دخلت في شراكة مع شركة هاب- باي لتمكين العملاء الدوليين من شراء العقارات باستخدام الأصول الرقمية.
وفقاً لهذا النظام، يتم تحويل مدفوعات المشترين الدوليين للعقارات فوراً وبشكل سلس إلى الدرهم الإماراتي، وتُسوى مباشرة في حساب شركة رأس الخيمة العقارية.
وبذلك أصبح بإمكان المشترين المهتمين الآن دفع ثمن العقارات من خلال أهم الأصول الرقمية مثل تيذر (USDT)، وبيتكوين (BTC)، وإيثيريوم (ETH) وغيرها.
وكجزء من هذه الشراكة الجديدة، لن تتعامل شركة رأس الخيمة العقارية بشكل مباشر مع الأصول الرقمية، إذ ستتم معالجة جميع المدفوعات عن طريق شركائها الماليين.
يتزايد اعتماد العملات الرقمية في الإمارات. ففي الشهر الماضي، وقّع كل من شركة طيران الإمارات الناقلة الوطنية، وسوق دبي الحرة اتفاقية مع منصة كريبتو.كوم (Crypto.com) لاعتماد مدفوعات بالعملات الرقمية.
كذلك، فإن مطوري العقارات في إمارات أخرى يقبلون بالفعل هذا النمط من الدفع من المستثمرين. فشركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دبي، تعتمد البيتكوين والإيثيريوم، باعتبار ذلك يضيف قدراً أكبر من الراحة للمستثمرين.
وفي يوليو الماضي، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية مع منصة كريبتو.كوم لدعم المعاملات العقارية الرقمية، مما يتيح للمستثمرين شراء وبيع العقارات باستخدام العملات الرقمية.
قال راهول جوغاني، الرئيس المالي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن الشركة "تواصل جعل الاستثمار في مشروع مينا وفي رأس الخيمة عموماً أكثر سهولة وجاذبية لقاعدة متنامية من العملاء الدوليين. ومن خلال تمكين ودعم استخدام الأصول الرقمية، فإننا نتواصل مع نظام بيئي جديد من العملاء الرقميين والمستثمرين الأذكياء، وفي الوقت نفسه نعزز مكانة شركة رأس الخيمة العقارية كعلامة تجارية متطلعة إلى المستقبل وموثوقة باعتبارها مطوراً رئيسياً."
وأضافت الشركة أن أعمال البناء مستمرة على نحو متسارع في منطقة "مينا"، حيث من المقرر تسليم أكثر من 800 وحدة سكنية قبل نهاية العام.
من جانبه، قال كيفن كيلتي، الرئيس التنفيذي لشركة هاب-باي، إن هذه الشراكة ستمكّن "رأس الخيمة العقارية" من جذب فئة جديدة من المشترين العالميين الباحثين عن شراء العقارات باستخدام الأصول الرقمية.
سجلت شركة رأس الخيمة العقارية إيرادات بلغت 774.79 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 80% ليصل إلى 160.6 مليون درهم، مقارنة مع 89.06 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.