رأس الخيمة الأولى عالمياً كأفضل وجهة للمغتربين

ويأتي الترتيب الأول لرأس الخيمة بعد أن أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ما يقرب من ثلاثة من أصل كل أربعة من المشاركين قالوا إنه من السهل العثور على سكن في الإمارة.