رأس الخيمة: "أسد العرب" تحدى المستحيل بأسنانه وجسده

ورغم أن مآثره نالت إعجاب الناس، إلا أنها ألحقت ضرراً كبيراً بجسده. فقد تعرض لإصابة بالغة الخطورة نتيجة حيلة قيادة سيارة، مما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية، مما أثر بشكل دائم على قدرته على عبور الطريق. بالإضافة إلى ذلك، واجه الشكوك والانتقادات، حيث اتهمه البعض باستخدام السحر أو الخداع. ورداً على ذلك، اعتمد على إيمانه، وكثيراً ما كان يحمل القرآن ليؤكد أن قدراته كانت هدية من الله.