رأس الخيمة:"واحة وين" مجتمع سكني جديد للقوى العاملة

كشفت فنادق ومنتجعات وين عن واحة وين، وهو مجتمع سكني مصمم خصيصًا لقوتها العاملة، ويهدف إلى استيعاب غالبية موظفي وين جزيرة المرجان’.
من المقرر افتتاح المشروع في صيف عام 2026.
تقع واحة وين بجوار جزيرة المرجان وشارع وين، وستمتد على مساحة 105,267 مترًا مربعًا وتضم أكثر من 7,000 زميل عبر 15 مجتمعًا سكنيًا عموديًا.
من المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي 80 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في المنتجع’.
تم تطوير واحة وين بواسطة وين للتصميم والتطوير، وهي مصممة كقرية سكنية مكتفية ذاتيًا.
ستشمل أماكن الإقامة حمامات خاصة، ومطابخ مجهزة بالكامل، ومرافق غسيل الملابس، وخزائن شخصية، وإنترنت عالي السرعة. وسيوفر مبنى مخصص للضيوف، وهو ذا بيتش هاوس، سكنًا لأفراد العائلة الزائرين.
في قلب المجتمع تقع ذا بيرل (اللؤلؤة)، وهي مركز يقدم مساحات للياقة البدنية والترفيه والعافية والمساحات الاجتماعية.
تشمل المرافق مركزًا للياقة البدنية مجهزًا بأجهزة Technogym، وحمامات سباحة، وملاعب رياضية داخلية، وسينما، واستوديوهات كاريوكي، وصالة ألعاب إلكترونية.
ستشمل الخدمات المتوفرة في الموقع منافذ بيع بالتجزئة، وخدمات مصرفية، وصالونات تجميل، وعيادة طبية، وصيدلية، وخدمات خياطة.
سيتم توفير الطعام من خلال ستة منافذ داخلية للأطعمة والمشروبات، بما في ذلك ذا ريف، وهو مطعم على طراز البوفيه، و فيكتوري سبورتس بار آند لاونج، وهو مكان يتسع لـ 197 مقعدًا ويقدم فعاليات رياضية حية.
ستوفر أربعة مفاهيم إضافية للوجبات السريعة، وهي Stacked و Slice و Zen ومقهى حرفي، وسائل راحة يومية.
تم تصميم المساحات المجتمعية لدعم التواصل والترفيه. ستستضيف ساحة لا ريف فعاليات ثقافية وعروضًا وسينما في الهواء الطلق، بينما توفر حديقة الصفا منطقة هادئة للاسترخاء.
سيضم المشروع أكثر من 65,000 نبتة و500 شجرة، وممرات مظللة، ومسار جري بطول كيلومتر واحد.
من السمات الرئيسية لمنتجع وين أواسيس هي جامعة وين، وهي حرم جامعي في الموقع للتدريب المهني والتطوير الوظيفي. يضم المرفق مطابخ للطهي، ومساحات للتعلم الرقمي، ومختبرات تدريب متخصصة.
وفقًا لماكس تاباينر، رئيس وين جزيرة المرجان، يعكس المشروع تركيز الشركة’ على رفاهية الموظفين ونموهم المهني.
وقال إن وين أواسيس صُمم “بنفس الاهتمام بالتفاصيل مثل بيئات ضيوفنا”، مع إعطاء الأولوية لـ “الرفاهية والتواصل والتطوير الشخصي”، وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى وضع “معيار جديد لكيفية استثمار منظمات الضيافة في موظفيها”.
يمثل وين أواسيس إنجازًا مهمًا لمنتجعات وين في رأس الخيمة ويوضح نهج الشركة’ في حياة الزملاء وتطويرهم المهني.