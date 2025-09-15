ذهب الإمارات... خصومات تشعل السوق رغم الأسعار القياسية

يقوم بعض تجار المجوهرات الذهبية في دبي والإمارات العربية المتحدة بتقليص هوامش أرباحهم لتعويض تأثير أسعار الذهب القياسية وجعل الحلي المعدنية الثمينة في متناول المتسوقين.

وقال تجار المجوهرات إن "التسعير العادل" يهدف إلى تحفيز الطلب وسط تراجع المبيعات، ويستفيد المتسوقون من التخفيضات في رسوم التصنيع والعملات المجانية والقسائم للتعويض عن تأثير وصول المعادن الثمينة إلى مستويات غير مسبوقة.

وصل سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام عيار 24 قيراطًا 440.5 درهمًا إماراتيًا، بينما ارتفع سعر غرام عيار 22 قيراطًا إلى 408 دراهم. وعاودت الأسعار تسجيل نفس المستوى القياسي يوم الجمعة. وانخفضت الأسعار قليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم تداول غرام عيار 24 قيراطًا عند 438.75 درهمًا إماراتيًا، وغرام عيار 22 قيراطًا عند 406.25 درهمًا إماراتيًا.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ارتفع سعر الذهب الفوري متجاوزًا 3,650 دولارًا أمريكيًا الأسبوع الماضي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وضعف سوق العمل الأمريكي، وعمليات شراء من البنك المركزي، وغيرها. وانخفض إلى 3,643.1 دولارًا أمريكيًا للأونصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية في مالابار جولد آند دايموندز، التزام شركته بالتسعير العادل.

وأضاف: "من خلال إعطاء الأولوية للقيمة دون المساومة على الجودة أو التصميم، فإننا نضمن لعملائنا تجربة شراء مجوهرات استثنائية، حتى خلال فترات تقلب الأسعار".

قال أنوراج سينها المدير العام لشركة ليالي للمجوهرات إن هناك أدلة على أن تجار المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة يخفضون هوامش الربح لدعم المتسوقين الذين يعانون من أسعار الذهب المرتفعة القياسية.

خفّض العديد من تجار المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة رسوم التصنيع، وهي عنصر أساسي في تسعير التجزئة، للحفاظ على حجم المبيعات في ظل ارتفاع أسعار الذهب. وتهدف هذه التخفيضات إلى تخفيف عبء الشراء على المستهلكين. وذهب بعض تجار التجزئة إلى أبعد من ذلك بتقديم خصومات مباشرة بنسبة 25% أو أكثر على رسوم التصنيع. وفي ظل تباطؤ المبيعات وتقلبات أسعار التجزئة الشديدة، يُقلّص تجار المجوهرات هوامش ربحهم طواعيةً للحفاظ على استمرارية أعمالهم. ويُساعد هذا التوازن في استقرار الطلب حتى في ظلّ هوامش الربح الضئيلة، كما قال.

وأضاف سينها أنه من أجل تقديم أسعار عادلة، فإن العديد من تجار المجوهرات يقدمون عملات ذهبية مجانية، أو قسائم، أو ضمانات تثبيت الأسعار.

بعض حملات البيع بالتجزئة وتخفيضات نهاية الأسبوع تُطبّق رسوم تصنيع صفرية، خاصةً على عمليات جمع المخزون القديمة أو بطيئة الحركة. هذا يُخفّض الفاتورة النهائية مباشرةً، مما يسمح للمتسوقين بالاستمرار في شراء المجوهرات حتى مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. كما يُقدّم العديد من محلات المجوهرات خدمة استبدال الذهب بدون أي خصم، ما يعني إمكانية الترقية دون أي غرامات.

وقال إن المتسوقين يستفيدون بالفعل من هذه المبادرات.

وضرب مثالاً بقلادة وزنها 20 جراماً، حيث إن تخفيض رسوم التصنيع بنسبة 25% يمكن أن يوفر مئات الدراهم.

وأضاف أنه نظرًا لتوحيد سعر الذهب، فإن الاختلاف الرئيسي الوحيد الذي يواجهه المتسوقون يكمن في رسوم التصنيع، حيث يقدم تجار التجزئة حاليًا تخفيضات كبيرة. "هذا يضمن عدم دفع المتسوقين مبالغ زائدة مقابل محتوى الذهب نفسه، بل يوفرون بشكل رئيسي قيمة الصنع".

ترتبط الخصومات في بعض الأحيان بالحد الأدنى للإنفاق مثل 3000 درهم إلى 7500 درهم، ولا يستفيد جميع المتسوقين بالتساوي.

وأشار أديتيا سينغ، رئيس أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان، إلى أن هناك تفاهمًا مشتركًا عبر الصناعة على أن ثقة العملاء على المدى الطويل تفوق الهوامش قصيرة الأجل.

وقال إن "صناع المجوهرات يوازنون بعناية بين الجودة والتسعير من خلال تبسيط التكاليف الداخلية، وتقديم أسعار ترويجية على رسوم التصنيع، وتعزيز القيمة الإجمالية دون المساس بالحرفية".

وأضاف أن الشركة تركز على تقديم منتجات بأسعار تنافسية لتلبية التوقعات الجمالية والميزانية للعملاء.

وأضاف سينغ: "في حين أنه من المتوقع أن يكون هناك حساسية تجاه الأسعار، فإن الرغبة في إحياء اللحظات الخاصة بالمجوهرات الفاخرة تظل قوية".