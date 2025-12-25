ذهبٌ أقل.. بريقٌ أكثر: العائلات في الإمارات تعيد صياغة تقاليد الزفاف

عندما بدأت مريم الشامسي التحضير لحفل زفاف ابنها، دفع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عائلتها إلى إعادة التفكير في كيفية شراء المجوهرات. وتقول: "لا نزال نشتري الذهب، لكننا أصبحنا أكثر حرصاً وانتقائية من ذي قبل".

وبدلاً من شراء عدة قطع ثقيلة، قللت العائلة الوزن الإجمالي لمجوهرات الزفاف. وأوضحت الشامسي: "قررنا التركيز على قطع أقل عدداً لكنها ذات مغزى وعملية"، مضيفة أن التصاميم الأخف وزناً تظل أنيقة مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة. كما أشارت إلى أن إعادة استخدام المجوهرات المتوارثة (إرث العائلة) أصبح أمراً أكثر شيوعاً، وقالت: "يساعد ذلك في تقليل التكاليف ويضيف قيمة عاطفية لحفل الزفاف. الذهب لا يزال أساسياً في الأعراس؛ فحتى لو كانت الكمية أصغر، يظل اقتناء الذهب أمراً لا بد منه".

تعكس تجربة الشامسي تحولاً أوسع نطاقاً يشهده سوق الإمارات مع استمرار تداول أسعار الذهب بالقرب من مستويات قياسية. وتقوم العائلات بتعديل مشتريات مجوهرات الزفاف من خلال اختيار تصاميم أخف، وعيارات أقل، وشراء أكثر انتقائية، مع الحفاظ على مكانة الذهب الراسخة في تقاليد الزفاف.

ويقول محللو السوق إن موجة ارتفاع أسعار الذهب مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي العالمي وتحول هيكلي في الطلب المؤسسي. وصرح مونال ثاكر، العضو المنتدب لشركة "أشوكا جلوبال" (Ashoka Global FZCO)، أن هذا الارتفاع يعكس ما هو أكثر من مجرد تقلبات قصيرة الأجل.

وقال ثاكر لصحيفة "خليج تايمز": "ما نشهده ليس دورة سعرية معتادة. البنوك المركزية تقوم بتحول استراتيجي طويل الأمد نحو الذهب، مما يؤدي فعلياً إلى حجز المعروض وإعادة تشكيل السوق لسنوات قادمة".

ووفقاً لثاكر، فإن هذا الشراء المؤسسي المستدام أوجد حداً أدنى قوياً للأسعار، حتى مع زيادة حذر المشتريين الأفراد. وأضاف: "قد يتباطأ الطلب بالتجزئة خلال فترات الأسعار القياسية، لكن دور الذهب كأصل استراتيجي تعزز، مما خلق استقراراً في الأسعار حتى مع تعديل سلوك المستهلك".