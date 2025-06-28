ذكريات من قلب الإمارات: "خطوط الحكايات" .. بوح الرواد وصناع البدايات

صدر مؤخرًا كتاب جديد بعنوان "خطوط الحكايات" (Story Lines)، يوثق ذكريات وإنجازات 27 من كبار المواطنين والمقيمين الذين أسهموا في رسم ملامح العقود الأولى لدولة الإمارات، قبل أن تصبح الدولة العالمية التي نعرفها اليوم.

يضم الكتاب قصصًا متنوعة، منها حكاية فتى ساعد في إدارة أول سينما بأبوظبي في سن الثانية عشرة، وموظف حكومي اجتاز طريق الصحراء بين دبي وأبوظبي حين كان هناك حاجز جوازات، ورجل عمل لأكثر من 50 عامًا لدى جهة واحدة في الدولة. الكتاب هو ثمرة مبادرة مجتمعية استمرت عامين، أطلقتها غرفة التجارة الأمريكية بأبوظبي بالتعاون مع دار "أحبك" للنشر، بهدف مكافحة عزلة كبار السن وحفظ التاريخ الشفهي للإمارات.

شارك في الكتاب إماراتيون ومقيمون من الهند والأردن وبريطانيا ودول أخرى، ودوّنوا ذكرياتهم عبر ملاحظات مكتوبة بخط اليد، أو تسجيلات صوتية، أو مقابلات شخصية. تولّى متطوعون، معظمهم من الشباب، جمع هذه القصص وتفريغها، في فسيفساء من اللغات والأساليب.