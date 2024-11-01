ذكريات مع "كولم ماكلولين": دعم لا يُنسى وقيادة متميزة

توفي "ماكلولين"، الذي قاد إطلاق سوق دبي الحرة في يوم الأربعاء في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 81 عاماً. وفي مايو، تقاعد بعد 55 عاماً من العمل في صناعة التجزئة في مجال السفر. وفي آخر مقابلة له وجهاً لوجه مع صحيفة خليج تايمز، شدد على أهمية رعاية الموظفين. وقال: "إن رعاية الموظفين هو أهم جانب من جوانب العمليات"، مضيفاً: "إن المدراء والمشرفين لدينا هم من بدؤوا العمل في المستويات الأدنى وتمت ترقيتهم حتى وصلوا لمناصبهم الحالية، ولقد التزمنا بهذه السياسة طوال الطريق. أنا سعيد لأننا كافأنا الموظفين، وتمتعنا بولائهم".