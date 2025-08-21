ذكريات لا تُنسى: القاضي "فرانك كابريو" يفوز بقلوب سكان الإمارات

"جئت من الجنة"

نشر كابريو مقطع فيديو على حسابه على إنستغرام لزيارته لدبي، واصفًا إياها بـ "الترحيب الحار" حيث جاء العديد من المعجبين بحماس لمقابلته. وكان المتسوقون في دبي مول سعداء بلقائه، واصفين إياه بأنه مصدر إلهام.

يُظهر الفيديو كابريو وهو يبتسم ابتسامة عريضة عند مصافحة المعجبين، الذين جاؤوا إليه ليظهروا له مدى حبهم لتعاطفه مع الناس وحياتهم. وقالت المهاجرة الجزائرية، مها بشيري، التي شاركت تفاعلها مع القاضي على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد جئت من الجنة. نحن جميعًا نحبك، في جميع أنحاء العالم".

متحدث رئيسي في الشارقة

كان كابريو متحدثًا رئيسيًا في افتتاح الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (IGCF 2023). وقال: "أنا هنا في هذا المركز الثقافي الجميل بالشارقة، على بعد 11,000 كيلومتر من منزلي، بسبب رسالة التعاطف، والرحمة، والتفاهم".

زوجان في دبي يُطلقان اسمه على ابنهما

لقد صُدم أيضًا عندما علم أن زوجين في دبي أطلقا اسمه على ابنهما. وكان الزوجان قد سافرا إلى الشارقة للقاء كابريو عندما زار الإمارة لحضور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.

صور سيلفي مع طاقم طيران الإمارات

كان كابريو نشطًا جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكثيرًا ما كان يشارك تجاربه عبر مقاطع فيديو على إنستغرام. في طريقه إلى الإمارات في سبتمبر 2023، تفاعل مع المسافرين الآخرين وطاقم طائرته على متن رحلة طيران الإمارات، وشارك مقطع فيديو لذلك.

منتدى أبوظبي في 2022

حضر القاضي فرانك كابريو منتدى أبوظبي للأسرة في عام 2022، معربًا عن فخره بوجوده في الإمارات. كما أكد على أنه لا شيء ينمو بشكل صحيح بدون وحدة أسرية قوية.