ذكريات لا تُنسى: القاضي "فرانك كابريو" يفوز بقلوب سكان الإمارات

يوم أمس 20 أغسطس، فقد العالم روحًا طيبة بوفاة القاضي فرانك كابريو. واشتهر بلقب "ألطف قاضٍ في العالم" بسبب لطفه في قاعة المحكمة، حيث توفي كابريو عن عمر يناهز 88 عامًا بعد "معركة طويلة وشجاعة مع سرطان البنكرياس".
أصبح قاضي ولاية رود آيلاند اسمًا معروفًا بعد أن اكتسب برنامج الواقع الخاص به "كوت إن بروفيدنس" (Caught in Providence) شعبية عالمية من خلال عرض قصص بشر حقيقيين وقضاياهم التي يتم النظر فيها في محكمة بروفيدنس البلدية.
كان العديد من المقيمين في الإمارات محظوظين بما يكفي للقاء كابريو شخصيًا عندما زار القاضي البلاد مرتين - مرة في عام 2022 ومرة أخرى في عام 2023 - قبل تشخيص إصابته بالسرطان.
نشر كابريو مقطع فيديو على حسابه على إنستغرام لزيارته لدبي، واصفًا إياها بـ "الترحيب الحار" حيث جاء العديد من المعجبين بحماس لمقابلته. وكان المتسوقون في دبي مول سعداء بلقائه، واصفين إياه بأنه مصدر إلهام.
يُظهر الفيديو كابريو وهو يبتسم ابتسامة عريضة عند مصافحة المعجبين، الذين جاؤوا إليه ليظهروا له مدى حبهم لتعاطفه مع الناس وحياتهم. وقالت المهاجرة الجزائرية، مها بشيري، التي شاركت تفاعلها مع القاضي على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد جئت من الجنة. نحن جميعًا نحبك، في جميع أنحاء العالم".
كان كابريو متحدثًا رئيسيًا في افتتاح الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (IGCF 2023). وقال: "أنا هنا في هذا المركز الثقافي الجميل بالشارقة، على بعد 11,000 كيلومتر من منزلي، بسبب رسالة التعاطف، والرحمة، والتفاهم".
لقد صُدم أيضًا عندما علم أن زوجين في دبي أطلقا اسمه على ابنهما. وكان الزوجان قد سافرا إلى الشارقة للقاء كابريو عندما زار الإمارة لحضور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.
كان كابريو نشطًا جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكثيرًا ما كان يشارك تجاربه عبر مقاطع فيديو على إنستغرام. في طريقه إلى الإمارات في سبتمبر 2023، تفاعل مع المسافرين الآخرين وطاقم طائرته على متن رحلة طيران الإمارات، وشارك مقطع فيديو لذلك.
حضر القاضي فرانك كابريو منتدى أبوظبي للأسرة في عام 2022، معربًا عن فخره بوجوده في الإمارات. كما أكد على أنه لا شيء ينمو بشكل صحيح بدون وحدة أسرية قوية.