ذكاء اصطناعي أم حقيقة؟.. إماراتي يكشف أسرار المحتوى المزيف في زمن الأزمات

كصانع محتوى متخصص في الذكاء الاصطناعي، ما دورك وما الذي تستطيع أن تقدمه خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد؟

ما زلنا في المراحل الأولى من تطور الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التقنيات أصبحت قادرة على إنتاج محتوى مزيف بدرجة عالية من الإقناع، مثل فيديوهات التزييف العميق (DeepFake) التي قد تُستخدم لفبركة مقاطع مرتبطة بالأحداث في المنطقة. ومن هنا يأتي دورنا كمتخصصين في هذا المجال، سواء من خلال توعية الجمهور بالمحتوى المفبرك وآليات انتشاره، أو عبر رصد هذه المواد والتنبيه إليها على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، يمكن استخدام نفس أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة إيجابية لإنتاج محتوى وطني يعزز التلاحم المجتمعي ويؤكد وحدة المجتمع خلف قيادته، خصوصاً في أوقات الأزمات.

مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، كيف أصبحت هذه الأدوات قادرة على إنتاج صور وفيديوهات وأخبار تبدو واقعية إلى درجة قد يصعب معها على الجمهور التمييز بين الحقيقة والتزييف؟

التطور الذي حدث في أدوات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة كان سريعاً جداً، وأصبح من الممكن إنتاج صور وفيديوهات وحتى أصوات تبدو واقعية بدرجة عالية. اليوم أصبح من الصعب على المستخدم العادي التمييز بين الحقيقي والمفبرك، خصوصاً مع الكم الكبير من المحتوى الذي يُنشر يومياً، إضافة إلى الحملات الممنهجة التي تُدار أحياناً لنشر معلومات مضللة بسرعة كبيرة. القلة القادرة على التمييز عادة هم المتخصصون أو الأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر في هذا المجال، بينما يواجه الجمهور صعوبة متزايدة في التحقق من صحة ما يشاهدونه.

ما العلامات أو التفاصيل التقنية التي يمكن أن تساعد القارئ العادي على اكتشاف أن الصورة أو الفيديو أو المقطع الصوتي قد يكون مفبركاً باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

ج: أول ما يجب الانتباه إليه هو منطقية المحتوى نفسه، لأن الوعي في طريقة تعاملنا مع المعلومات أصبح مهماً جداً. ومن الناحية التقنية، رغم تطور الأدوات، ما زالت بعض المقاطع المفبركة تحتوي على مؤشرات يمكن ملاحظتها، مثل لمعان غير طبيعي في البشرة، أو حركة غير منطقية للأجسام أو للإضاءة أو للظلال، أو عدم تطابق حركة الشفاه مع الكلام في بعض الفيديوهات. لكن في الوقت نفسه، هناك محتوى يتم إنتاجه اليوم بجودة عالية يصعب اكتشافه حتى على المتخصصين، ولهذا أنصح المستخدمين دائماً بالرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة قبل تصديق أو نشر أي محتوى.

لماذا تنتشر الأخبار المفبركة بسرعة كبيرة خلال الأزمات والحروب تحديداً؟ وما العوامل التي تجعل الناس أكثر قابلية لتصديقها؟

الأزمات والحروب تخلق حالة من القلق والترقب لدى الناس، وهذا يجعلهم أكثر ميلاً لمتابعة الأخبار ومشاركتها بسرعة. كما أن سلوك المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي تغيّر كثيراً في السنوات الأخيرة، وأصبح تداول المعلومات يتم بشكل أسرع من أي وقت مضى. وفي المقابل، هناك حسابات تستغل هذا الوضع عبر نشر محتوى غير موثوق بعناوين مثيرة بهدف الانتشار، وغالباً ما تستخدم أسماء أو رموزاً توحي بأنها حسابات رسمية، مما يجعل بعض المستخدمين يصدقونها بسهولة. وفي الحملات الممنهجة يتم أيضاً نشر نفس المحتوى بكثافة وفي وقت واحد لإعطاء انطباع بأن الخبر صحيح.

ما الخطوات البسيطة التي تنصح بها الجمهور للتحقق من صحة الأخبار أو الصور قبل إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

من المهم الانتباه إلى منطقية المحتوى وملاحظة التفاعل عليه، لأن بعض الحسابات الوهمية تقوم أحياناً بإغلاق التعليقات لتجنب كشف المتابعين لحقيقة المحتوى. والخطوة الأهم هي التأكد دائماً من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، وإعادة نشر المحتوى من الحسابات الرسمية الموثوقة، الأمر الذي يساهم في الحد من انتشار المعلومات غير الصحيحة.

وفي النهاية، أؤكد دائماً أن:

“في أوقات الأزمات، الوعي بالمعلومة أهم من سرعة نشرها.”

“المسؤولية اليوم لا تقع على صناع المحتوى فقط… بل على كل شخص قبل أن يضغط زر المشاركة.”