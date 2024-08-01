ذروة تخفيضات "صيف دبي" في الأسبوع الأخير

تقدم مفاجآت صيف دبي 2024 للمتسوقين العديد من العروض الترويجية مع انطلاق الأسبوع الأخير من الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 4 أغسطس، وتشمل مجموعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة واسعة من المنتجعات، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والعطور والملابس الرياضية، والأثاث المنزلي، وغيرها الكثير.

وفيما تواصل مراكز ووجهات التسوق على مستوى المدينة تقديم العروض الترويجية والتخفيضات في إطار تنزيلات موسم الصيف التي تستمر حتى يوم 1 سبتمبر، يعد هذا الأسبوع الأخير الذي يتيح للمتسوقين فرصة استكشاف الصفقات اليومية على علامة تجارية واحدة كل يوم.

وسيتم الكشف عن القائمة النهائية من العروض الحصريةقبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب @StyledByDubai على إنستجرام.



الجمعة 2 أغسطس

تقدم ليفايز، إحدى أكثر علامات الأزياء المفضلة على مستوى العالم، عرضاً حصرياً لعشاق الموضة خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن للمتسوقين ولمدة يوم واحد فقط، الحصول على أي قطعة من بين سراويل الجينز والسترات وملابس الرجال والنساء والأطفال مقابل 149 درهماً أو أقل، وذلك حصرياً داخل متجر ليفايز في دبي فستيفال سيتي مول.

وتُقام "مفاجآت صيف دبي 2024" بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلتفيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.