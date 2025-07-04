ذروة الصيف في الإمارات وصلت: درجات الحرارة تتجاوز 50 مئوية

بدأ موسم الحرارة الصيفية الشديدة في شبه الجزيرة العربية، المعروف باسم جمرة القيظ، حيث تستعد المنطقة لدرجات حرارة شديدة الارتفاع وظروف شديدة الحرارة والرياح الجافة والجفاف.

قال رئيس جمعية الإمارات الفلكية الدكتور إبراهيم الجروان إن الموسم الفلكي بدأ فجر الخميس 3 يوليو مع ظهور أول نجم من نجوم الجوزاء في الأفق الشرقي.

وتعتبر هذه الفترة المرحلة الثانية والأكثر حرارة وجفافاً في الصيف، وتستمر حتى 10 أغسطس.

ماذا نتوقع؟

وتتميز جمرة القعدة عادة بالجفاف الشديد والرياح الصحراوية الحارة والجافة للغاية المعروفة باسم "رياح السموم".

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية خلال النهار في بعض المناطق الصحراوية، مصحوبة برياح جافة حارقة.

وأوضح الجروان أنه خلال هذه المرحلة الصيفية قد تصل درجات حرارة سطح الأرض إلى 65 درجة مئوية، وقد تتشكل السراب والزوابع الغبارية.

وأوضح أيضًا أن ما أسماه موجات الحرّ تستمرّ على التوالي، وهي موجات حرّ شديدة ترتفع فيها درجات الحرارة بما لا يقل عن 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي لمدة يومين على الأقل. كما تتّسم هذه الموجات بحرارة شديدة وجفاف.

في 24 مايو، وقبل ذروة الصيف بوقت طويل، ارتفعت درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة إلى 51.6 درجة مئوية عند الساعة 1:45 ظهرًا، مسجلةً أعلى درجة حرارة مسجلة في البلاد حتى الآن هذا العام، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وسُجِّلت هذه الحرارة الشديدة في سويحان، العين.

وتشير هذه الدرجة المرتفعة للغاية من الحرارة إلى بداية مبكرة للحرارة الشديدة التي عادة ما تجتاح البلاد في الصيف.