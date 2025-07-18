ذاكرة يوليو: حين التقى الكبار لصنع مستقبل الإمارات

في عام 2024، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تخصيص 18 يوليو يومًا رسميًا لعهد الاتحاد، وهو اليوم الذي اجتمع فيه الآباء المؤسسون لتوقيع إعلان الاتحاد ودستور الإمارات العربية المتحدة، واليوم ذاته الذي شهد الإعلان الرسمي لاسم الدولة الجديد: الإمارات العربية المتحدة. ويروي مؤرخون وأرشيفيون وقائع وخفايا تلك اللحظات الفاصلة لـ«الخليج تايمز»، من التحضيرات الدقيقة حتى المشهد الختامي.

الطريق إلى الاتحاد: حكاية سنوات من التحضير

يشدد الدكتور حمد بن صراي، المؤرخ والأستاذ الجامعي الإماراتي، على أن إعلان الدولة لم يكن قرارًا فجائيًا أو عملاً ارتجاليًا، بل سبقته خطوات طويلة ومعقدة من الحوار والنقاش. يوضح قائلاً:

"انطلقت مسيرة تأسيس دولة الإمارات عام 1968، مسيرة حافلة بمراحل متعددة اجتهد فيها الآباء المؤسسون لإرساء قواعد الاتحاد المتين."

ويضيف: "لم يكن الاتحاد وليد الصدفة، إنما نتيجة نقاشات وجلسات استماع شملت مستشارين وخبراء، فضلاً عن جولات متواصلة من المفاوضات شاركت فيها جميع الإمارات السبع، إلى جانب البحرين وقطر آنذاك."

هذه النقاشات تناولت أبرز القضايا المصيرية: الهيكل الأساسي للاتحاد، الأطر السياسية والإدارية، ترسيم الحدود، توزيع السلطات بين الإمارات، وآلية اختيار الرئيس ونائب الرئيس بشكل يضمن التوازن والاستقرار.

الصياغة الدستورية: ولادة الإطار القانوني للاتحاد

خضع دستور الإمارات الذي اعتُمد رسمياً يوم 18 يوليو 1971 لمراحل متعددة من النقاش والتعديل. يقول الدكتور بن صراي:

"مؤسسات الاتحاد جميعها مرت بنقاشات معمقة حول الدستور، حتى اكتمل الإطار القانوني الذي جمع بين سلطة الدولة الواحدة واستقلالية كل إمارة."

وقد أرسى هذا الدستور نظامًا اتحاديًا متماسكًا لا يزال يحكم الدولة حتى اليوم، ويمثل الركيزة الأساسية في بنية دولة الإمارات الحديثة.

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