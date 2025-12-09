ديسمبر فرصة التوظيف الذهبية في الإمارات بمنافسة أقل

قد يشعر البعض بأن العالم يتباطأ في ديسمبر مع خفوت أضواء المكاتب، وتخفيف ضغط رسائل البريد الإلكتروني، وانزلاق الناس إلى أجواء العطلات. لكن خبراء التوظيف في الإمارات يصرون على أن هذا هو الوقت بالتحديد الذي يكتسب فيه الباحثون الأذكياء عن عمل ميزة.

سلط خبراء التوظيف في الدولة الضوء على أن الشهر الأخير من العام هو أقوى نافذة للفت الانتباه، وهو الوقت الذي تظهر فيه طلبات العمل الخاملة.

إنه شهر يمكن فيه لليقظة والظهور والنشاط على بوابات التوظيف أن يدفع بهدوء ملف الفرد الشخصي إلى القمة. فبينما يُفترض أن العالم نائم، فإن الاستباقية خلال هذه الفترة يمكن أن تمنح الموظف المحتمل أول خطوة نحو الوظيفة.

بالنسبة للعديد من المقيمين في الإمارات الذين يستعدون لإجازات نهاية العام، فإن الافتراض بسيط: التوظيف يتوقف. لكن خبراء التوظيف يقولون إن العكس هو الصحيح.

"توقف التوظيف في ديسمبر مفهوم خاطئ كبير"

يشرح زيد الهيالي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "مارك إيليس للاستشارات والتدريب"، أن الوتيرة البطيئة التي غالباً ما ترتبط بأوروبا أو الولايات المتحدة لا تنطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.

مشدداً على ملاحظته التفصيلية، أكد أن العديد من الباحثين عن عمل يقللون من تقدير مدى نشاط السوق الإماراتي خلال هذه الفترة.

"في حين أنه صحيح أن المكاتب تبدو أكثر هدوءاً وأن صناديق البريد الإلكتروني تتحرك أبطأ قليلاً في أوروبا أو الولايات المتحدة، فإن فكرة توقف التوظيف في ديسمبر هي واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة في سوق العمل الخليجي.

"خلف الكواليس، يستغل معظم قادة الموارد البشرية شهر ديسمبر لوضع اللمسات الأخيرة على خطط التوظيف وتأمين المواهب لتلبية التعيينات الضرورية للعام المقبل وتحقيق أهداف الشركة.

"يجب إنهاء الميزانيات، ويجب شغل الأدوار الشاغرة قبل نهاية العام، والفرق تخطط للتوظيف في يناير. ونتيجة لذلك، غالباً ما تسعى الشركات جاهدة لإغلاق دورات التوظيف بسرعة.

"بالإضافة إلى ذلك، يميل المرشحون إلى سحب أو تأجيل الطلبات خلال العطلات، مما يعني منافسة أقل لأولئك الذين يواصلون البحث".

ويضيف أن الاستراتيجية الأذكى هي فعل "عكس الجماهير"، والمضي قدماً بينما يتراجع الآخرون.

اتخاذ قرارات أسرع مقارنة بالأشهر الأخرى

تقول نيشا ناير، مديرة التوظيف في "إينوفيشنز جروب" (Innovations Group)، إن زخم التوظيف ليس ثابتاً فحسب، بل غالباً ما يكون أسرع. وتوضح أن العديد من المؤسسات في الإمارات تندفع لاستخدام الميزانيات، وتأمين التعيينات، والاستعداد للربع الأول من العام المقبل.

"خلافاً للاعتقاد الشائع، يظل ديسمبر شهراً ذا قيمة عالية للتوظيف في الإمارات. غالباً ما نشهد دورات مقابلة أسرع، وإصدار عروض عمل بوتيرة أسرع، وطلباً قوياً عبر قطاعات العقارات والهندسة والخدمات المصرفية والمالية والبناء والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

"من واقع خبرتنا، غالباً ما يُظهر ديسمبر اتخاذ قرارات أسرع مقارنة بالأشهر الأخرى لأن العملاء يريدون إنهاء تعييناتهم قبل تقارير نهاية العام. كما أن توافر خبراء التوظيف ومديري التوظيف يكون أعلى لأن عدد المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها في الأسابيع الأخيرة من العام يكون أقل".

تحذر ناير من أن المرشحين الذين يتراجعون يفوتون الوظائف التي يتم شغلها في أيام – وليس أسابيع.

وتلاحظ أن البقاء نشطاً لا يعزز الظهور فحسب، بل يمكن أن يؤمن أيضاً حزم رواتب أفضل قبل سريان مراجعات العام الجديد.

"المرشحون الذين يوقفون بحثهم عن عمل في ديسمبر يخاطرون بفقدان التفويضات العاجلة، والمنافسة المنخفضة، ودورات الاختيار الأسرع.

عندما يصبح المتقدمون غير نشطين، فإنهم يفقدون الظهور في الوقت الذي تكون فيه الشركات في حاجة للتوظيف لتلبية الاحتياجات الحرجة للعمل.

"يتم شغل العديد من وظائف ديسمبر في غضون أيام بسبب الاستعجال في نهاية العام. يمكن أن يؤدي التوقف لمدة شهر واحد إلى دفع بحث المرشح عن عمل إلى فبراير أو حتى مارس، لأن شهر يناير غالباً ما يغمره المتقدمون الجدد".

"مجرد تواصل بسيط يمكن أن يضعك في صدارة قوائم يناير"

أشار مديرو الموارد البشرية إلى أن البقاء "نشطاً بشكل خفيف" يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

تُسلط فاطمة تابريز، مديرة الموارد البشرية في شركة الفواكه الطازجة، الضوء على أهمية الظهور الدقيق ولكنه المستمر.

"لتجنب فقدان الزخم، ابقَ نشطاً بشكل خفيف؛ قم بتحديث ملفك الشخصي، وتقدم بطلب للحصول على عدد قليل من الأدوار المستهدفة كل أسبوع، وتفاعل مع منشورات الصناعة حتى تظل على رادار خبراء التوظيف.

ديسمبر هو الوقت المثالي للتقدم بينما يتباطأ الآخرون. قم بتحديث سيرتك الذاتية، وحسّن وجودك على LinkedIn، وأرسل رسائل تواصل دافئة في نهاية العام لخبراء التوظيف الذين لديهم أخيراً وقت للرد.

تواصل بسيط، أو ترقية مهارات صغيرة، أو تحديث للملف الشخصي الآن يمكن أن يضعك في صدارة قوائم يناير المختصرة."

ديسمبر يمنح خبراء التوظيف وقتاً إضافياً لتحليل الملفات الشخصية

يقول شبيل عمر، رئيس الموارد البشرية في "في جروب إنترناشونال" (V Group International) عبر دول مجلس التعاون الخليجي والهند، إن ديسمبر يمنح المتقدمين وخبراء التوظيف على حد سواء متنفساً نادراً خلال الأشهر الأكثر ازدحاماً.

"يمكن لجميع الباحثين عن عمل اكتساب ميزة كبيرة من خلال النشاط خلال العطلات بينما يعلق الآخرون بحثهم. يسمح ديسمبر لخبراء التوظيف بوقت إضافي لتحليل الملفات الشخصية، مما يجعله فرصة رائعة للتواصل وتقديم سيرة ذاتية محدثة ووضع نفسك لوظائف يناير.

"استغل الفترة الهادئة لتحسين ملفك الشخصي على LinkedIn، والمتابعة بشأن الطلبات السابقة، والتقدم للوظائف الشاغرة بمنافسة أقل.

سيساعدك التواصل في حفلات نهاية العام والتحضير لمقابلات أوائل يناير على التفوق على المتفائلين الآخرين."

مقابلات العمل تكون في ذروة المنافسة في يناير

تقول كارونا أغاروال، مديرة في "فيوتشر تينس للموارد البشرية" (Future Tense HR)، إن ديسمبر ليس وقت استراحة، بل هو وقت تحضير.

وتوضح أن الشركات غالباً ما تستخدم هذه الفترة الهادئة لفحص المرشحين، والتفاعل بشكل أعمق، وإصدار العروض التي تتماشى مع خطط العام المقبل.

"بالنسبة للشركات المستقرة، لا يوجد وقت تعطل لتوظيف المواهب الجيدة.

يظل زخم التوظيف في ديسمبر إيجابياً حيث تكون الشركات قد رسمت خططها للعام المقبل وتعرف بالضبط متطلباتها وميزانياتها.

"يستغلون هذا الوقت لفحص المرشحين ومقابلتهم ثم طرح العروض، حتى يتمكن المرشحون من تقديم إخطاراتهم والانضمام إليهم في وقت مبكر من الربع الأول. كما يستغل صانعو القرار في الأعمال هذا الوقت للتفاعل أكثر مع المتقدمين وتقييمهم في بيئة عمل أقل ضغطاً نسبياً".

وأضافت أن ديسمبر غالباً ما يمنح المرشحين ميزة غير متوقعة.

"هذا هو الوقت المناسب للاستفادة والتوافر عندما لا يكون العديد من المرشحين المناسبين الآخرين متاحين لحضور المقابلة بسبب إجازاتهم المخطط لها أو خطط عيد الميلاد. يناير هو في الواقع الوقت الذي يعود فيه الجميع إلى العمل وتكون المقابلات في ذروة المنافسة".