"ديزني لاند" في جزيرة ياس وأسعار العقارات تقفز 20%

قال خبير عقاري بارز إنه من المرجح بناء ديزني لاند أبوظبي في شمال جزيرة ياس، بالقرب من جسر فهد، على واحدة من آخر قطع الأراضي المتبقية على الواجهة البحرية في الجزيرة، في حين قفزت أسعار العقارات في جزيرة ياس بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال العام الماضي.

وقال بن كرومبتون، الشريك الإداري في شركة كرومبتون بارتنرز، لصحيفة خليج تايمز إنه في حين أن المشترين لم يدفعوا بعد مبلغاً إضافياً مقابل الحصول على إطلالة على الحديقة الترفيهية القادمة، إلا أن الطلب على المنازل في جزيرة ياس ارتفع بشكل فوري بعد الإعلان عن المشروع في مايو/أيار.

من المرجح أن تُفتتح مدينة ديزني الترفيهية في شمال جزيرة ياس، بالقرب من جسر فهد، ولكن لم يُؤكد ذلك بعد. نعلم أنها ستكون على الماء، لذا تُعدّ هذه المنطقة من بين المواقع الشاطئية القليلة المتبقية في هذه الجزيرة الشهيرة.

هذا المعلم السياحي، المتوقع افتتاحه في منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، لم يؤثر بعد على أسعار الليلة أو مستويات الإشغال لعقارات التأجير قصيرة الأجل، مثل Airbnb، في المنطقة. وتوقع كرومبتون أن يتسارع نمو هذا السوق مع اقتراب موعد التسليم، حيث أثبتت مشاريع مثل ووترز إيدج شعبيتها بالفعل بين مشغلي تأجير العقارات قصيرة الأجل.

تخضع عقود الإيجار قصيرة الأجل في أبوظبي لرقابة دائرة الثقافة والسياحة، التي تُلزم مالكي العقارات بالحصول على ترخيص. وصرح كرومبتون قائلاً: "الأمر بسيط نسبيًا، وهناك العديد من المشغلين المحترفين الذين يمكنهم تقديم المساعدة".

حاليًا، تجذب مشاريع "ووترز إيدج" و"ياس إيكرز"، وخاصةً مشروعيها الجديدين "ماغنوليا" و"دالياس"، ومجموعة "ياس غولف كوليكشن"، إقبالًا كبيرًا على مشاريع البيع على الخارطة. وقد تفوقت الفلل على الشقق في العام الماضي، حيث حققت مشاريع الدار أعلى المكاسب. وأشار إلى أن "معظم المشاريع في جزيرة ياس حققت عوائد بنسبة 20% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وتفوقت الفلل على الشقق، وتفوقت مشاريع الدار على غيرها من المطورين".