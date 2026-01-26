"ديزني لاند أبوظبي": واحة الخيال على الواجهة البحرية لجزيرة ياس

ديزني لاند أبوظبي قادمة إلى جزيرة ياس، ولأول مرة منذ الإعلان عن مدينة الملاهي والمنتجع في مايو 2025، نلقي نظرة على المكان الذي ستكون فيه هذه الوجهة الساحرة.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، روبرت 'بوب' إيغر، أول نظرة على موقع ديزني لاند أبوظبي المستقبلي في منشور على إنستغرام مساء الأحد. وكتب إيغر بجانب صور له وهو يتفقد المناظر الطبيعية الساحلية في الإمارات: "أتجول في موقع ما سيكون يومًا ما ديزني لاند أبوظبي! الكثير من العمل ينتظرنا، لكن كل شيء مثير للغاية!"

عندما تم الإعلان عن المنتزه، توقع بوب إيغر أن "منتجعنا في أبوظبي سيكون الوجهة الأكثر تطوراً وتفاعلية في محفظتنا. موقع منتزهنا فريد بشكل لا يصدق – يرتكز على واجهة بحرية جميلة، مما سيتيح لنا سرد قصصنا بطرق جديدة تمامًا. سيصل هذا المشروع إلى الضيوف في جزء جديد تمامًا من العالم، مرحبًا بالمزيد من العائلات لتجربة ديزني أكثر من أي وقت مضى. في النهاية، سيكون احتفالًا بما’s ممكن عندما يجتمع الإبداع والتقدم."

على الرغم من أن المنتزه لا يزال على بعد بضع سنوات من الافتتاح، إلا أن هذه الصور لبوب وهو يتجول في المناظر الطبيعية الساحلية تقدم أوضح مؤشر حتى الآن على موقع المنتزه. بينما لم تصدر ديزني تفاصيل عن المنتزه، تشير التقارير إلى أن الموقع المستقبلي يقع على أرض واجهة بحرية رئيسية على الشاطئ الشمالي لجزيرة ياس.

سيتم تطوير المنتجع الجديد وبناؤه بالكامل بواسطة ميرال. ستقود ديزني التصميم الإبداعي والإشراف التشغيلي لتقديم تجربة عالمية المستوى. وستقوم ميرال، التي طورت عددًا من وجهات الترفيه العائلي في جزيرة ياس بأبوظبي بالتعاون مع علامات تجارية أمريكية وأوروبية، بتشغيل المنتجع.

تستضيف جزيرة ياس بالفعل مناطق جذب ذات علامات تجارية عالمية مثل عالم فيراري، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد أبوظبي، وياس ووتروورلد، ومن المتوقع أن يؤدي إضافة ديزني لاند أبوظبي إلى تحويل الجزيرة إلى أحد أهم مراكز الترفيه المتكاملة في العالم.

جدول زمني طموح ورؤية إبداعية

تم الإعلان عنها في مايو 2025، وستكون ديزني لاند أبوظبي أول مدينة ملاهي لديزني في الشرق الأوسط، ومنتجعها السابع عالميًا، وأول مدينة ملاهي رئيسية جديدة منذ افتتاح شنغهاي ديزني لاند في عام 2016.

لا يزال البناء في مراحله الأولية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الافتتاح الرسمي والجداول الزمنية التفصيلية للمشروع على مدار عام 2026 وما بعده. وتشير تقديرات الصناعة إلى أن المنتزه قد يفتح أبوابه في أوائل عام 2030، بما يتماشى مع دورات تطوير ديزني المعتادة.

أصالة ديزني وطابع إماراتي مميز

على الرغم من أن المنتزه لا يزال في مرحلة التصميم، إلا أننا نعلم أنه سيكون “إماراتيًا بامتياز” مع الحفاظ على نكهة ديزني سليمة، حسبما قال الرئيس التنفيذي لديزني.

قال بوب إيجر: "سيرتفع من هذه الأرض بطريقة مذهلة، مزجًا بين الهندسة المعمارية المعاصرة والتكنولوجيا المتطورة لتقديم تجارب ترفيهية غامرة للضيوف بطرق فريدة وحديثة. سيكون ديزني لاند أبوظبي أصيلًا لديزني وإماراتيًا بامتياز – واحة من ترفيه ديزني الاستثنائي عند مفترق طرق العالم هذا، والتي ستحيي شخصياتنا وقصصنا الخالدة بطرق جديدة عديدة وستصبح مصدرًا للفرح والإلهام لشعوب هذه المنطقة الشاسعة للاستمتاع بها لأجيال قادمة."

عند الانتهاء، سيوفر منتجع المنتزه الترفيهي الجديد ترفيه ديزني المميز، وأماكن إقامة ذات طابع خاص، وتجارب طعام وتجزئة فريدة، وسرد قصص بطريقة تحتفي بتراث ديزني والجوهر المستقبلي والثقافي لأبوظبي.