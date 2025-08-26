ديرة دبي: دروب الذهب والتوابل والتاريخ في قلب المدينة

تُعرف ديرة غالبًا بقلب دبي النابض. تُعد هذه المنطقة التجارية من أقدم أحياء المدينة، حيث ازدهرت التجارة في الإمارة. من التوابل إلى المنسوجات، ومن الذهب إلى الحرير، يجد المتسوقون كل شيء تقريبًا في ديرة.
أعلنت بلدية دبي يوم الأحد عن ثلاثة مسارات سياحية جديدة تمتد على مسافة تقارب 1.8 كيلومتر في المنطقة. وقد قررت صحيفة "خليج تايمز" القيام بجولة خاصة بنا عبر بعض المواقع التي لا بد من زيارتها في هذا السوق.
انطلقنا في جولة المشي عند إطار البلدية القديم ذي اللون النحاسي، بالقرب من مدخل سوق ديرة الكبير. يُخلّد هذا الإطار أول مكتب لبلدية دبي، والذي كان يقع في أحد مباني هذا المكان. على مر السنين، خضعت المنطقة لعدة عمليات تجديد وتحديث.
شُيّد مبنى البلدية القديم عام ١٩٥٧، وكان المكتب في الطابق الأول. أما الطابق الأرضي، فقد ضمّ العديد من المحلات التجارية. انتقلت الهيئة البلدية من هذا المبنى عام ١٩٦٤.
ومع ذلك، تم تحويل المكاتب الآن إلى متحف لبلدية دبي والذي يتتبع تاريخ دبي عبر السنين.
مررنا بمئات التوابل الملونة في سوق التوابل. عبقت في الهواء روائح نفاذة من مساحيقها من جميع أنحاء العالم. توقف العديد من السياح لتفحص أحجار الشبّة، والزهور المجففة، والزعفران، والشاي المنكّه، ومساحيق الكاري، وغيرها.
من أثقل خاتم ذهب مسجل في موسوعة غينيس إلى الحلي الفريدة، يشتهر سوق الذهب في دبي بجماله وروعته. يضم السوق، الذي يبيع أيضًا البلاتين والألماس، وأحيانًا الفضة، ما يقرب من 400 تاجر تجزئة.
تبيع العديد من متاجر المجوهرات في سوق ديرة للذهب قطعًا ضخمةً وكبيرةً مصممةً وفقًا للتصاميم العربية. من القلائد والسترات الكبيرة إلى أغطية الرأس والحقائب المصنوعة بالكامل من المعدن الأصفر، يقدم السوق تجربةً فريدةً للغاية لزواره.
تأسس سوق ديرة عام ١٨٥٠، وكان محور تطور دبي منذ ما قبل الاتحاد. يشهد هذا السوق يوميًا تجارةً تُقدر بملايين الدراهم. بعض متاجر هذه المنطقة قديمةٌ بعقود، وتتجاور بتناغمٍ مع المؤسسات الحديثة.
تأسست مدرسة الأحمدية في دبي عام ١٩١٢، وهي من أقدم المؤسسات التعليمية الرسمية المعروفة في الإمارة. ومن بين خريجيها رواد أعمال وشخصيات إماراتية بارزة. وقد حُوّلت المدرسة الآن إلى متحف.
تشير بلاطات الأرضيات المُركّبة في جميع أنحاء المنطقة إلى أهم المعالم السياحية في ديرة. تهدف هذه البلاطات إلى توجيه السياح إلى جميع المعالم السياحية وتسهيل تنقلهم في المنطقة. بفضل أزقتها وطرقها الضيقة، يُفضّل استكشاف المنطقة سيرًا على الأقدام.
إلى جانب سوق الذهب وسوق التوابل، تضم ديرة أيضًا سوقًا للفرش، وسوقًا للأعشاب، وسوقًا للأواني، ومساجد، وسوقًا للجملة، وغيرها. ستغطي المسارات الجديدة التي أطلقتها بلدية دبي هذه المناطق، وستساعد الزوار على استكشاف ديرة عن كثب.
سيتمكن زوار المنطقة أيضًا من معرفة المزيد عن تاريخ العديد من المعالم الأثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مكتبة الراس، وبرج الساعة، ودوار السمكة، وغيرها. وتصف اللوحات أهمية كل معلم من هذه المعالم.