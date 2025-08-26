ديرة دبي: دروب الذهب والتوابل والتاريخ في قلب المدينة

إلى جانب سوق الذهب وسوق التوابل، تضم ديرة أيضًا سوقًا للفرش، وسوقًا للأعشاب، وسوقًا للأواني، ومساجد، وسوقًا للجملة، وغيرها. ستغطي المسارات الجديدة التي أطلقتها بلدية دبي هذه المناطق، وستساعد الزوار على استكشاف ديرة عن كثب.