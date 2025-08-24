ديرة تستعيد مجدها: 3 مسارات تراثية جديدة تروي تاريخ دبي في قلب الأسواق

قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تُعدّ ديرة، بتراثها وأسواقها التقليدية، جزءًا لا يتجزأ من هوية دبي الثقافية والتاريخية. ويُخلّد هذا المشروع هذا الإرث العريق، مُواكبًا الحاضر والمستقبل.