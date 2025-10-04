دية 200 ألف درهم: محكمة دبي تُدين سائقة مخمورة تسببت في حادث مميت

أدانت محكمة الجنح في دبي مؤخراً سيدة عربية بالتسبب في حادث مروري مميت أثناء القيادة تحت تأثير الكحول. وغرّمت المحكمة السيدة بمبلغ 10,000 درهم وأمرتها بدفع 200,000 درهم كدية لأسرة الضحية.

وقع الحادث المأساوي مؤخراً في منطقة القدرة بدبي. وبحسب التقارير، فقدت السيدة، التي كانت تقود تحت تأثير الكحول، السيطرة على سيارتها في شارع جانبي ذي اتجاهين قبل أن تنحرف بحدة إلى اليمين. اصطدمت مركبتها بسيارة أخرى، والتي بدورها ارتطمت بعمود إنارة ومركبة متوقفة قبل أن تصطدم بسيارة ثالثة.

تفاصيل الحادث والحكم

واصلت سيارة السيدة مسيرها لتصدم ثلاثة من المشاة. توفي رجل لاحقاً متأثراً بجراحه، بينما تعرض الاثنان الآخران لدرجات متفاوتة من الإصابات.

أكدت الفحوصات الطبية أن السيدة كانت تقود تحت تأثير الكحول وقت وقوع الحادث، وهي حقيقة اعترفت بها خلال تحقيقات الشرطة، حيث زعمت أنها تفاجأت بوجود مشاة يقفون في منتصف الطريق.

قضت المحكمة بأن قيادتها تحت تأثير الكحول وعدم اتخاذ الحيطة اللازمة تسببا بشكل مباشر في الحادث المميت. ومع ذلك، وجدت المحكمة أيضاً أن المشاة ساهموا جزئياً في المأساة بوقوفهم في منتصف الطريق خارج المعابر المخصصة، مما عرضهم وآخرين للخطر.

أُدينت السيدة بالمسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمركبات المتضررة، وأُمرت بدفع 200,000 درهم كدية بالإضافة إلى غرامة قدرها 10,000 درهم.