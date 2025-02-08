"دو" تعلن إصلاح عطل فني تسبب في انقطاع خدمة الإنترنت في بعض مناطق دبي

اشتكى عدد من مشتركي دو من مشاكل في خدمة الإنترنت المنزلية اليوم السبت. وأكدت شركة الاتصالات وجود مشكلة فنية في خدمات النطاق العريض في بعض المناطق، وبعد حوالي ساعة من وصول الانقطاع إلى ذروته، قالت إن المشكلة "حُلت".
وأبلغ عدد من مشتركي دو عن مشاكل في اتصال الإنترنت المنزلي يوم السبت. وأكدت شركة الاتصالات وجود مشكلة فنية "في خدمات النطاق العريض/الإنترنت في بعض المناطق" - وبعد حوالي ساعة من انقطاع الخدمة، قالت دو إن المشكلة "حُلت".
تم تسجيل أكثر من 7600 تقرير انقطاع في الساعة 12.17 ظهرًا على موقع Downdetector.ae للتتبع عبر الإنترنت. ومع ذلك، بدأ هذا الرقم في الانخفاض بعد حوالي 20 دقيقة. في الساعة 1.19 ظهرًا، لم يتبق سوى حوالي 1380 تقرير انقطاع.
وقال محي الدين كامله، وهو أحد سكان دبي مارينا، لصحيفة خليج تايمز: "لقد تعطلت خدمة الهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي من دو. كما لا يمكننا الوصول إلى رقم خدمة عملاء دو 155". وأضاف: "كل مستخدمي دو الآخرين الذين أعرفهم أبلغوا عن نفس المشكلة".
وقال كيفن باوتيستا، الذي يعيش في داماك هيلز 2، إن جميع خدمات البث المباشر في منزله - من نتفليكس إلى يوتيوب - انقطعت فجأة عند الظهر. وأضاف: "ثم أدركت أن الإنترنت لدينا هو المشكلة. لم يعمل منذ أكثر من 40 دقيقة الآن".
أبلغ المزيد من المستخدمين عن انقطاع الخدمة على X.
وأكدت دو وجود الخلل في منشور على موقع X، قائلة: "يعمل فريقنا على استعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن".
ثم بعد حوالي ساعة من الإبلاغ عن الخلل، أعلنت شركة دو du على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشكلة قد تم حلها.
وقالت الشركة في الساعة 1.22 ظهرًا: "تم إصلاح المشكلة الفنية الآن وعادت جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي. شكرًا لكم على صبركم".