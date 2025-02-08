"دو" تعلن إصلاح عطل فني تسبب في انقطاع خدمة الإنترنت في بعض مناطق دبي

وقال كيفن باوتيستا، الذي يعيش في داماك هيلز 2، إن جميع خدمات البث المباشر في منزله - من نتفليكس إلى يوتيوب - انقطعت فجأة عند الظهر. وأضاف: "ثم أدركت أن الإنترنت لدينا هو المشكلة. لم يعمل منذ أكثر من 40 دقيقة الآن".