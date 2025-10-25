"دوما" أيقونة فنية جديدة تعانق سماء الإبداع فوق مياه الخور

معلم أيقوني جديد سيرتفع قريباً سيطفو في دبي. فقد نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر منصة «إكس» يوم الجمعة صوراً ومقطع فيديو لمتحف دبي للفنون (دوما).
وسيُقام «دوما» على جزيرة في قلب خور دبي، ومن المقرر أن يرسّخ مكانة دبي كـ «عاصمة للفن الحديث ووجهة عالمية للإبداع».
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر خلال حفل الإطلاق: "متحف دبي للفنون" .. متحف يطفو فوق مياه خور دبي ليزيد من تألقها .. وليعكس روح دبي الحضارية ويكون مرآة لثقافتها وفنونها .. ويضيف تنوعاً جديداً في معالمها ولوحة جمالها المعمارية".