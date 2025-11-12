دول الخليج تعتمد نظام سفر موحد لتسهيل التنقل بين الأعضاء

وافقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) على إطلاق نظام سفر "موحد" يهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين الدول الأعضاء، حيث تم اختيار كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين لتطبيق المرحلة التجريبية الأولى من المشروع.

سيسمح النظام الجديد لمواطني دول الخليج بإتمام جميع إجراءات السفر عند نقطة تفتيش واحدة، مما يُلغي الحاجة إلى عمليات الفحص المتعددة عند الوصول.

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، عن هذه المبادرة خلال الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة الكويت يوم الأربعاء، مؤكداً أن المرحلة التجريبية ستبدأ في ديسمبر 2025 من خلال رحلات جوية بين الإمارات والبحرين.

وأوضح البديوي أن النظام سيتم توسيعه ليشمل جميع الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون إذا أثبتت المرحلة التجريبية نجاحها.