دولفين حزين في مياه أبوظبي: علماء يفسرون فيديو نادراً لأم تودع صغيرها

في الأسبوع الماضي، رصد علماء في أبوظبي مشهدًا مؤثرًا لسلوك حيواني في مياه الإمارة: أنثى دولفين تدفع صغيرها الميت. أثار الفيديو سريعًا مجموعة من ردود الفعل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تراوحت بين الحزن على المشهد العاطفي والإعجاب بالرابطة العميقة بين الأم وصغيرها.

يمكن أن تعيش دلافين "حدباء المحيط الهندي" - مثل الأم التي ظهرت في الفيديو - ما بين 46 إلى 60 عامًا، وعادة ما تبقى صغارها مع أمهاتها لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ولكن هل تحزن الحيوانات حقًا؟ تواصلت صحيفة "الخليج تايمز" مع خبراء في هيئة البيئة - أبوظبي (EAD) لفهم كيفية معالجة الحيوانات للحزن. ووفقًا لفريق الهيئة، فإن "السلوكيات الشبيهة بالحزن يتم توثيقها بشكل متزايد لدى الثدييات".

الصورة الأكبر

غالبًا ما تُرى الدلافين وهي تحمل أو تدعم أو تدفع صغارها الميتة بالقرب من السطح. يمكن تفسير هذا السلوك على أنه حداد، وقد تم توثيقه عالميًا.

أوضحت هيئة البيئة - أبوظبي أن سبب وفاة الصغير في هذه الحالة بالذات لا يزال مجهولًا، على الرغم من أن "مثل هذه الحوادث للأسف ليست غير مألوفة في الموائل القريبة من الشاطئ".

حتى وإن كان المشهد محزنًا، فإن مشاركة مقاطع فيديو لمثل هذه التفاعلات تساعد على تذكير الناس بأن الدلافين لديها حياة عاطفية معقدة، و"تعزز التعاطف والدعم العام للحفاظ عليها"، حسبما ذكرت الهيئة.

وأوضح العلماء، بصفتهم خبراء في الحفاظ على البيئة، أن مثل هذه الفيديوهات تؤكد على "الحاجة الملحة لحماية ليس فقط الأنواع، بل أيضًا الحياة العاطفية التي تعتمد على أنظمة بيئية صحية وغير مضطربة".