دوريات شرطة دبي الشاطئية الجديدة لتأمين رواد الساحل

أصبح ساحل دبي أكثر أمانًا بفضل مجموعة من المبادرات الجديدة التي أطلقتها شرطة دبي.
كشف عنها الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي خلال تفقده مركز شرطة الموانئ.
1. دوريات الشاطئ
الآن، سيتم مراقبة الشواطئ الجميلة العديدة في المدينة من قبل دوريات الشاطئ، التي مهمتها الوحيدة هي مراقبة كل ما يحدث على طول شواطئ المدينة، وضمان سلامة مرتادي الشاطئ.
2. التدريب الصيفي
سيتم إطلاق برامج تدريبية صيفية جديدة لطلاب المدارس. سيحصل الأطفال على خبرة عملية في أدوات الإنقاذ والإنقاذ، مما يضمن أن تبدأ السلامة منذ الصغر.
3. إشراك الجمهور
كما دعا الفريق المري الجمهور إلى المشاركة في تأمين القطاع البحري في دبي خلال الفعاليات الكبرى. ويمكن لأفراد المجتمع التطوع للتدريب على الإنقاذ البحري وكيفية التعامل مع البلاغات.
وخلال الجولة، اطلع الفريق المري على أسطول الزوارق والدراجات المائية التابعة للمركز، واطلع على جاهزيتها لعمليات الإنقاذ والطوارئ.
واطلع معاليه على النتائج المتميزة التي تحققت خلال العام الماضي، حيث تم تنظيم أكثر من 100 فعالية وبطولة بحرية في 12 منطقة بحرية و7 مناطق برية.
كما تشارك فرق مركز شرطة الموانئ في مسابقات رياضية محلية ودولية، وحصدت العديد من الميداليات. وأشار الفريق المري إلى أن هذه النجاحات تُبرز احترافية ضباط شرطة دبي، والتطور المستمر في قدراتهم الميدانية.
تتمتع شرطة دبي بالعديد من المشاريع المتميزة والتطلعية، والتي تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.
من بين هذه المشاريع، "حداد"، وهو زورق شرطة ذكي صديق للبيئة، ذاتي القيادة. يتميز هذا القارب المبتكر بوظائف التحكم عن بُعد، وأنظمة مراقبة مدمجة، وتحليل بصري متقدم. كما يدعم المشروع التزام دبي بخفض انبعاثات الكربون مع تعزيز كفاءة الدوريات.
رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمانًا
أكد الفريق المري أن دبي تشهد تطورًا متسارعًا في أنظمتها الأمنية، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لمواكبة هذا التطور. وأشاد بمركز شرطة الموانئ، باعتباره مركزًا حيويًا متصلًا بالمدينة، يخدم شواطئ متعددة، ويوفر خدمات أساسية للسكان والزوار على حد سواء.
وأكد القائد العام أن قيادة دبي تقدم الدعم الكامل لقوات الأمن الساحلية، ما عزز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن الساحلية أمناً في العالم.