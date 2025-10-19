دوريات شرطة دبي الشاطئية الجديدة لتأمين رواد الساحل

أكد الفريق المري أن دبي تشهد تطورًا متسارعًا في أنظمتها الأمنية، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لمواكبة هذا التطور. وأشاد بمركز شرطة الموانئ، باعتباره مركزًا حيويًا متصلًا بالمدينة، يخدم شواطئ متعددة، ويوفر خدمات أساسية للسكان والزوار على حد سواء.