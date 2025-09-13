دورة بدولار واحد غيرت حياة رائد أعمال في أبوظبي

في عام 2016، انضم طالب جامعي في أبوظبي إلى دورة تسويق رقمي بتكلفة دولار واحد - استثمارٌ وضعَه على مسارٍ لم يكن يتخيله قط. فقد كان يزن بسام، الذي كان يكافح آنذاك ليجد مكانه في التعليم العالي، قد خاض تجارب في هندسة الفضاء والطيران والسيارات قبل أن يلتحق أخيرًا بالهندسة المدنية. لم يكن أيٌّ منها مناسبًا. لكن تلك الدورة التي تكلف دولارًا واحدًا غيّرت كل شيء.

"كنت طالبًا آنذاك، لذا لم تكن لديّ موارد ولا ميزانية. استثمرتُ هذا المبلغ، وهنا بدأتُ كل شيء حرفيًا،" هذا ما قاله بسام لصحيفة "خليج تايمز" .

للدخول في هذه اللعبة، كان عليّ استثمار المزيد من المال. اضطررتُ لاقتراض المال من شريكتي المؤسسة - لتغطية رسوم دراستها. كان علينا المخاطرة واستثماره في دورات التسويق.

لم تكن الأيام الأولى سهلة على الإطلاق. واجه بسام تحديات البدء من الصفر: لا سمعة، لا محفظة أعمال، ورفض لا ينتهي. يتذكر قائلًا: "كان هناك الكثير ممن لم يردوا حتى على رسائلي الإلكترونية أو اتصالاتي". مع عدم وجود فريق يدعمه، تولى بسام كل شيء بنفسه - بناء المواقع الإلكترونية، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، وإنشاء المحتوى، وتحرير الفيديوهات حتى ساعات متأخرة من الليل أثناء حضوره الدروس نهارًا.

التحديات

كان أول عملائه صالون محلي في أبو ظبي - لا يزال يعمل مع وكالة بسام، YAZ Media، حتى يومنا هذا - وTramontina، وهي شركة أدوات مطبخ تبلغ قيمتها مليار دولار.

بالنسبة لشركة "ترامونتينا"، قال بسام: "كانوا متواجدين في 14 منطقة مختلفة حول العالم، لكن في الإمارات العربية المتحدة، لم يكن لهم وجود إلكتروني. أنشأنا موقعهم الإلكتروني من الصفر، وأطلقنا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأنا في إطلاق الحملات. وبحلول ذلك الوقت، كانوا يحققون أعلى مبيعات في جميع المناطق الـ 14 الأخرى."

مع بناء الثقة تدريجيًا، توسّعت الوكالة من خلال الإحالات. قال بسام: "بصراحة، يعود الفضل في ذلك بالكامل إلى العمل الرائع الذي أنجزه الفريق. كنا نُقدّم قيمةً، وكان العملاء يُوصون بنا لجميع من حولهم". حتى جائحة كوفيد-19 أصبحت لحظةً للصمود بدلًا من الانهيار. وأضاف: "نموذج أعمالنا رقمي، لذا ساعدنا عملاءنا على عدم الانغلاق التام، بل اغتنام الفرصة والاستفادة منها".

اليوم، ضاعفت شركة YAZ Media نموها خلال العام الماضي من حيث قاعدة عملائها وموظفيها ومبيعاتها، وفقًا لبسام. كما حظيت الوكالة بتقدير إقليمي لإبداعها وابتكارها، حيث حصدت جوائز في عامي 2022 و2023. وقد جاء أحدث إنجاز لها هذا الأسبوع عندما احتلت الشركة المركز الثالث عشر في قائمة Adweek لأسرع الوكالات نموًا. ٢٠٢٥. "تقدمنا بطلب، ثم قاموا بالتحقق من كل شيء - قاعدة العملاء، عدد الموظفين، نسبة النمو. Adweek هي الأكثر شهرة على الإطلاق"، أوضح.