"دماغ الفشار" يؤكد تأثير التكنولوجيا على تركيزنا

هل شعرت يوماً أن أفكارك تقفز من مهمة إلى أخرى، ولا يمكنك التركيز على شيء واحد لفترة طويلة؟ ربما تواجه ظاهرة تعرف باسم "دماغ الفشار".

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء هذه القضية الناشئة نتيجة اتصالنا المستمر بالتكنولوجيا، والتي أصبحت جزءاً ضرورياً من حياتنا اليومية، حيث يستخدم مصطلح "دماغ الفشار" لوصف حالة فرط النشاط والرغبة المستمرة في الحصول على محفزات جديدة والتي يعاني منها العديد من الأفراد.

وقالت الدكتورة "برجس سلطانة"، الطبيب النفسي في مستشفى "إن إم سي" التخصصي في النهدة بدبي: "إننا نشهد حالياً ارتفاعاً في ما يسميه البعض "دماغ الفشار"، وهو مصطلح عامي لأسلوب الانتباه المشتت. ويتميز بالقفزات السريعة بين الأفكار والمهام لذلك يشبه لحد كبير قفزات وتشتت الفشار.