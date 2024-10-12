دليل تقديم شكوى ضد شركات الاتصالات في الإمارات
هل تعاني من مشاكل الإشارة السيئة، أو اتصال إنترنت غير مستقر على هاتفك المحمول، أو خدمات تلفزيونية ضعيفة في المنزل؟
يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم شكوى ضد شركة دو أو اتصالات أو أي مشغل اتصالات آخر، والخدمة مجانية تماما.
يمكن تقديم الشكاوى عبر تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على الهاتف المحمول أو موقعها الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال، كما يمكن للأفراد والشركات والجهات الحكومية التقدم بطلب الحصول على الخدمة.
تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة العملاء في حل أي نزاع قد ينشأ بينهم وبين مقدمي خدمات الاتصالات. في البداية، يجب على العملاء تقديم شكوى إلى مشغل الاتصالات، وإذا لم يكونوا راضين عن حل المشكلة، فإنهم يستخدمون خدمة TDRA.
وهنا الدليل:
المستندات المطلوبة
هوية الإمارات
رخصة تجارية (للشركات)
المستندات الداعمة (إن وجدت)
خطوات
تسجيل الدخول إلى موقع هيئة تنظيم الاتصالات TDRA
انقر على قسم "الأكثر استخدامًا" ضمن "الخدمات الرقمية".
اختر "شكوى ضد مزودي خدمات الاتصالات".
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك.
قم بتقديم المستندات المطلوبة ثم اضغط على إرسال.
بعد مراجعة الشكوى، سوف ترسل هيئة تنظيم الاتصالات ردًا بشأن الشكوى وحل النزاع.
سيتم إجراء تقييم لمدى رضا العميل عن حل الشكوى.
وقت المعالجة
من خمسة إلى عشرين يوم عمل (إذا تم تصنيف الشكوى على أنها معقدة، فقد تستغرق العملية وقتًا أطول).