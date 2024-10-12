دليل تقديم شكوى ضد شركات الاتصالات في الإمارات

تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة العملاء في حل أي نزاع قد ينشأ بينهم وبين مقدمي خدمات الاتصالات. في البداية، يجب على العملاء تقديم شكوى إلى مشغل الاتصالات، وإذا لم يكونوا راضين عن حل المشكلة، فإنهم يستخدمون خدمة TDRA.