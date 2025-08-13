دليل العائلات: 9 مناطق في دبي تتصدر جودة المدارس

المدارس القريبة: (أكثر من 15-20 خيارًا بما في ذلك)

أكاديمية جيمس العالمية: منهج البكالوريا الدولية، مصنف "جيد جدًا"، تتراوح الرسوم الدراسية السنوية من 71,113 إلى 123,442 درهمًا إماراتيًا

المدرسة الأمريكية في دبي: المنهج الأمريكي، حاصلة على تصنيف "جيد"، تتراوح الرسوم الدراسية السنوية بين 86,092 و124,303 درهمًا إماراتيًا

المدرسة الهندية العالمية الدولية: المنهج الهندي، حاصلة على تصنيف "جيد"، تتراوح الرسوم الدراسية السنوية بين 25,476 و42,067 درهمًا إماراتيًا

مدرسة دبي الوطنية: المنهج الأمريكي، تصنيف "جيد"، الرسوم الدراسية السنوية تتراوح بين 24,172 و39,665 درهمًا إماراتيًا