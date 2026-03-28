دليل السائق في أمطار الإمارات: كيف تحمي مركبتك وتوثق أضرارها رسمياً

مع توقع استمرار الطقس غير المستقر في جميع أنحاء دولة الإمارات، يُنصح السكان بالعناية الإضافية بمركباتهم خلال هذه الظروف الصعبة. ويقدم الميكانيكيون والخبراء مجموعة من النصائح للسائقين حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة أثناء هطول الأمطار.

من فقدان لوحات الأرقام إلى السيارات المغمورة، إليك ما يحتاج أصحاب السيارات إلى معرفته:

إذا كانت السيارة مغمورة وهي مركونة

إذا وجد السائق سيارته مغمورة بالمياه وهي في حالة توقف، ينصح الميكانيكيون بشدة بعدم تشغيلها.

يقول راجيث كومار، مؤسس شركة "الميراث" لخدمة المركبات: "إذا كانت السيارة مغمورة بالكامل ولا يستطيع السائق فتح الباب، فمن الأفضل تركها كما هي. وبمجرد انحسار المياه، يجب استدعاء خدمة المساعدة (الريكفري) ونقلها إلى الورثة".

وأضاف أنه في الورشة، يتم ركن السيارة بوضعية مائلة للسماح للمياه بالخروج من العادم والمداخل الأخرى المحتملة. "سيقوم الميكانيكي أيضاً بفحص فلاتر الهواء والأجزاء الأخرى للتأكد من تصريف المياه قبل تشغيل المحرك، مما يضمن تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى". كما أشار إلى ضرورة إزالة المقاعد والسجاد وتجفيفها تماماً قبل استخدام السيارة مرة أخرى.

إذا تعطلت السيارة وسط المياه على الطريق

أوضح عبد اللطيف، الذي يدير "كار فوكس" التابعة لمجموعة الزرعوني، أنه في حال توقف السيارة فجأة وسط تجمعات المياه، يجب على السائقين عدم محاولة إعادة تشغيلها نهائياً.

وقال: "يجب ألا يحاولوا تشغيل المحرك ولو لمرة واحدة؛ لأن ذلك قد يدفع المياه لعمق المحرك والأنظمة الكهربائية، مما يسبب أضراراً جسيمة. اترك السيارة كما هي واتصل بخدمة الريكفري".

وأضاف أنه إذا تعطلت السيارة في منتصف الطريق، فمن الضروري فصل البطارية. "عندما تمر مركبات أخرى بجانب السيارة المتعطلة، فإنها تسبب أمواجاً قد تزيد من تضرر المكونات الإلكترونية، لذا فإن فصل البطارية يقي السيارة من أضرار فادحة".

التوثيق والإجراءات الرسمية

يمكن للسائقين التقديم على الوثائق اللازمة لإصلاح سياراتهم عبر المنصات الرسمية في مختلف الإمارات:

شرطة عجمان: أطلقت مبادرة استباقية لإصدار شهادات تساعد السائقين على إتمام إجراءات الإصلاح، حيث يمكن التقديم على "شهادة إثبات واقعة" أو "شهادة فقدان" عبر قنواتها الرسمية.

شرطة دبي: أوضحت عبر منصاتها كيفية التقديم على شهادة "لمن يهمه الأمر" من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، مع اختيار "كوارث طبيعية" من القائمة المنسدلة.

لوحات الأرقام المفقودة: يمكن لمن فقدوا لوحات أرقام سياراتهم التواصل مع شرطة دبي للحصول على شهادة تمكنهم من استخراج بديل فوراً. كما يمكن لمن يعثر على لوحة مفقودة تقديم بلاغ "معثورات" عبر إجراء سهل على التطبيق.

في سياق متصل، قام العديد من المتطوعين والسكان بجمع لوحات الأرقام المفقودة في مناطق مختلفة ونشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل عثور أصحابها عليها.