دليل استخدام شعار عيد الاتحاد: تعزيز الهوية الوطنية

ثالثاً: الامتدادات الديناميكية للشعار

في بعض الحالات، تم تمديد الإطارات المحيطة بالشعار لجعله أكثر مرونة وديناميكية، بحيث يسهل دمجه مع الرسومات أو الصور أو العام الخاص بالاحتفال، مع الحفاظ على الهوية البصرية الموحدة.

رابعاً: الشعار المشترك للعلامات التجارية (Co-Branding)

أنشأت الجهة المسؤولة نسخاً خاصة من الشعار للاستخدام المشترك مع العلامات التجارية أو الجهات الأخرى، لضمان توازن بصري مناسب، ومسافات فراغ واضحة، والمحافظة على سلامة الهوية الرسمية لعيد الاتحاد.

خامساً: الحد الأدنى للحجم

أوصت الجهة المعنية بتحديد حد أدنى لحجم الشعار في كل استخدام لضمان وضوحه وقابليته للقراءة في جميع التطبيقات الرقمية والمطبوعة.

تعليمات «عدم الاستخدام»

يُمنع استخدام شعار عيد الاتحاد في الحالات التالية: عدم تمديد الشعار أو تشويهه بأي شكل. عدم تدوير الشعار أو تغيير اتجاهه. عدم تغيير الخطوط الأصلية المستخدمة في الشعار. عدم استخدام الشعار كعنصر زخرفي أو نمط خلفية. عدم ترجمة الشعار إلى لغات أخرى. عدم استخدام تصاميم شعار مشتركة غير معتمدة. عدم وضع الشعار داخل أشكال أو إطارات غير مصرح بها. عدم دمج الشعار مع شعارات أخرى في تصميم واحد. عدم إضافة ظلال أو مؤثرات بصرية. عدم تغيير حجم أجزاء معينة من الشعار بشكل منفصل. عدم إعادة تلوين الشعار بألوان غير معتمدة. عدم وضع الشعار على خلفيات مزدحمة أو منخفضة التباين تقلل من وضوحه. وتأتي هذه الإرشادات بهدف الحفاظ على هوية شعار عيد الاتحاد كرمز وطني موحد، يعكس القيم الراسخة والرمزية التاريخية لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووحدتها التي شكلت نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم.