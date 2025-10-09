دليل استخدام شعار عيد الاتحاد: تعزيز الهوية الوطنية

تتوحد الدولة كل عام على مدار يومين للاحتفال بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد إماراتها السبع، في مناسبة وطنية تجسد روح الاتحاد وتاريخ نشأة البلاد كما نعرفها اليوم.
وبمناسبة احتفالات عيد الاتحاد هذا العام، كشفت الجهات المعنية عن شعار جديد تم تصميمه لتوحيد الهوية البصرية لجميع فعاليات الاحتفال المرتبطة بالمناسبة. وقد استُلهم تصميم الشعار من اللافتات والشوارع القديمة، تكريماً للرؤية القيادية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
إلى جانب الكشف عن الشعار، أُصدرت إرشادات مفصّلة لضمان استخدامه بطريقة صحيحة ومتناسقة. ويتوافر الشعار بثلاث نسخ رئيسية:
النسخة الأساسية (من دون إطار)
النسخة المؤطرة
النسخة باللون المعاكس
وفيما يلي أبرز الإرشادات الخاصة باستخدام الشعار:
يجب الالتزام بأنواع الخطوط التالية في جميع استخدامات شعار عيد الاتحاد:
الخط الأساسي للغة الإنجليزية: Vinyl
الخط الثانوي للغة الإنجليزية: Trade Gothic Next
الخط الأساسي للغة العربية: Athelas Arabic Variable
الخط الثانوي للغة العربية: Source Arabic Sans
تم بناء نظام الألوان حول ثلاث لوحات رئيسية تشمل:
لوحة علم الإمارات: مستوحاة من ألوان العلم الوطني وطريقة تفاعلها مع الضوء.
لوحة التراث: تعكس جوهر الثقافة الإماراتية من خلال الألوان الحيادية المستوحاة من الصحراء والطبيعة.
لوحة الإمارات السبع: وتمنح كل إمارة لونها الخاص الذي يعبّر عن هويتها الفريدة ويرتبط بكلمة مفتاحية تدل على طابعها المميز.
في بعض الحالات، تم تمديد الإطارات المحيطة بالشعار لجعله أكثر مرونة وديناميكية، بحيث يسهل دمجه مع الرسومات أو الصور أو العام الخاص بالاحتفال، مع الحفاظ على الهوية البصرية الموحدة.
أنشأت الجهة المسؤولة نسخاً خاصة من الشعار للاستخدام المشترك مع العلامات التجارية أو الجهات الأخرى، لضمان توازن بصري مناسب، ومسافات فراغ واضحة، والمحافظة على سلامة الهوية الرسمية لعيد الاتحاد.
أوصت الجهة المعنية بتحديد حد أدنى لحجم الشعار في كل استخدام لضمان وضوحه وقابليته للقراءة في جميع التطبيقات الرقمية والمطبوعة.
يُمنع استخدام شعار عيد الاتحاد في الحالات التالية: عدم تمديد الشعار أو تشويهه بأي شكل. عدم تدوير الشعار أو تغيير اتجاهه. عدم تغيير الخطوط الأصلية المستخدمة في الشعار. عدم استخدام الشعار كعنصر زخرفي أو نمط خلفية. عدم ترجمة الشعار إلى لغات أخرى. عدم استخدام تصاميم شعار مشتركة غير معتمدة. عدم وضع الشعار داخل أشكال أو إطارات غير مصرح بها. عدم دمج الشعار مع شعارات أخرى في تصميم واحد. عدم إضافة ظلال أو مؤثرات بصرية. عدم تغيير حجم أجزاء معينة من الشعار بشكل منفصل. عدم إعادة تلوين الشعار بألوان غير معتمدة. عدم وضع الشعار على خلفيات مزدحمة أو منخفضة التباين تقلل من وضوحه. وتأتي هذه الإرشادات بهدف الحفاظ على هوية شعار عيد الاتحاد كرمز وطني موحد، يعكس القيم الراسخة والرمزية التاريخية لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووحدتها التي شكلت نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم.