دليل إماراتي متكامل قبيل مؤتمر الجمعية الدولية للمتاحف

تستعد الإمارات لإطلاق أول دليل وطني متكامل يضم جميع المتاحف في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الثقافة والتراث. يأتي هذا المشروع، الذي بلغ 80% من إنجازه، تحت إشراف وزارة الثقافة والشباب، ويأتي الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجمعية الدولية للمتاحف (ICOM) وهيئة الثقافة والفنون في دبي، بمركز دبي التجاري العالمي.
وأوضح ناصر الدرمكي، رئيس الجمعية الدولية للمتاحف في الإمارات، أن الدليل سيشكل مرجعًا رئيسياً لكل المتاحف في الدولة، وقد تم تطويره بالتعاون بين "آيكوم" والوزارة وأربعة طلاب ماجستير في مجال الثقافة ودراسات المتاحف.
يُذكر أن مؤتمر الجمعية الدولية للمتاحف "آيكوم دبي 2025" سيجمع أكثر من 4500 مشارك من جميع أنحاء العالم، من قادة المتاحف، وصانعي السياسات الثقافية، والأكاديميين، وينعقد تحت شعار "مستقبل المتاحف في المجتمعات سريعة التغير"، في أول مرة تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هذا الحدث العالمي.
قالت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة بدبي ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المتاحف اليوم باتت أكثر من مجرد أماكن للحفظ، بل هي ساحات للمشاركة والابتكار تعكس تطور المجتمعات.
وأكدت إيما ناردي، رئيسة "آيكوم"، أن استضافة دبي لهذا المؤتمر يمثل رسالة أمل للمستقبل في مجتمع سريع التغير، معربة عن تفاؤلها بكيفية استغلال التكنولوجيا للربط بين المجتمعات.
كما أعلنت "آيكوم" عن منحها لأول جائزة للممارسات المستدامة في المتاحف خلال حفل عشاء المؤتمر، إلى جانب مبادرة "آيكوم من أجل السلام" التي تهدف إلى توحيد المشهد المتحفي عالميًا في دعم الحوار الإنساني amid global conflicts.
اختتمت ميديا س. إكنر، المديرة العامة لـ "آيكوم"، بأن المتاحف لم تعد فضاءات للحفظ فقط، بل أصبحت منابر للمشاركة والإبداع وتبادل المعرفة في عالم يتميز بالابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن المتاحف هي أماكن للابتكار وتفاعل المجتمعات.