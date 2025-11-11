دليل إماراتي متكامل قبيل مؤتمر الجمعية الدولية للمتاحف

تستعد الإمارات لإطلاق أول دليل وطني متكامل يضم جميع المتاحف في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الثقافة والتراث. يأتي هذا المشروع، الذي بلغ 80% من إنجازه، تحت إشراف وزارة الثقافة والشباب، ويأتي الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجمعية الدولية للمتاحف (ICOM) وهيئة الثقافة والفنون في دبي، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح ناصر الدرمكي﻿، رئيس الجمعية الدولية للمتاحف في الإمارات، أن الدليل سيشكل مرجعًا رئيسياً لكل المتاحف في الدولة، وقد تم تطويره بالتعاون بين "آيكوم" والوزارة وأربعة طلاب ماجستير في مجال الثقافة ودراسات المتاحف.

