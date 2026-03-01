دليلك القانوني لمواجهة رسوم تجديد الإيجار في دبي

سؤال: أعيش في شقة سكنية مستأجرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات. في كل عام، تفرض علي وكالة العقارات الخاصة بي 1500 درهم كـ ‘رسوم إدارية’ بالإضافة إلى رسوم إيجاري وزيادات الإيجار. أود أن أفهم ما إذا كان هذا قانونيًا، وكيف يتم تحديد هذا المبلغ، وما إذا كان بإمكاني الاعتراض عليه.

إجابة: بناءً على استفسارك، يُفترض أن الشقة التي تقيم فيها تقع في إمارة دبي، وأن أحكام قانون الإيجار في دبي سارية.

في إمارة دبي، تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر عقد إيجار. يجب أن يوضح هذا العقد بوضوح تفاصيل العقار المؤجر، والغرض من تأجيره، ومدة عقد الإيجار، ومبلغ الإيجار، وطريقة الدفع. هذا وفقًا للمادة 4(1) من القانون رقم (33) لسنة 2008 المعدل للقانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.

“تُنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بموجب عقد إيجار يتضمن وصفًا للعقار المؤجر لا يترك مجالًا للشك؛ والغرض من الإيجار؛ ومدة عقد الإيجار؛ والإيجار وطريقة دفعه؛ واسم مالك العقار إذا لم يكن المؤجر هو المالك.”

علاوة على ذلك، بموجب شروط عقد الإيجار، يتم تحديد التزامات الدفع المختلفة (تجاه الجهات الحكومية للرسوم والضرائب) للمالك والمستأجر. في معظم الحالات، تكون هذه المدفوعات التزامًا على المستأجر، ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. هذا يتبع المادة 22 من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي والتي تنص على ما يلي: “ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك، يجب على المستأجر دفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات والإدارات الحكومية فيما يتعلق باستخدام العقار، ويجب عليه دفع الرسوم أو الضرائب المقررة لأي تأجير من الباطن للعقار.”

ومع ذلك، في هذه الحالة، يُفترض أن رسوم الإدارة السنوية التي تفرضها وكالة العقارات هي رسوم مقابل خدماتها في إتمام تجديد عقد الإيجار. إذا نص عقد الإيجار بوضوح على أن هذه الرسوم الإدارية مستحقة الدفع من قبلك عند التجديد، فيجوز لوكالة العقارات فرض هذه الرسوم الإدارية. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك ذكر لهذه الرسوم المستحقة الدفع من قبلك لوكالة العقارات، فيمكنك توضيح ذلك مع وكالة العقارات.

إذا لم توافق أبدًا على دفع هذه الرسوم الإدارية وظل الأمر دون حل مع وكالة العقارات، فيمكنك التفكير في تصعيد هذه المشكلة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أو إلى مؤسسة التنظيم العقاري ضد وكالة العقارات الخاصة بك.