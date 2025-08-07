دفن الشاب الهندي المتوفى في حادث لندن بالإمارات

سيتم دفن رفات الشاب الهندي الذي توفي في حادث لندن في الإمارات يوم الخميس.

قال والده جاستن لصحيفة "خليج تايمز" : "نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الشارقة وسفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن على مساعدتنا في تسريع عملية نقل جثمان جيفرسون إلى هنا". وأضاف: "ستُقام جنازته في الشارقة صباح الخميس. نود أن نحافظ على خصوصية مراسم الجنازة، وأن يقتصر حضورها على العائلة والأصدقاء المقربين فقط. ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعا لنا".

في 25 يوليو، توفي جيفرسون جاستن، البالغ من العمر 27 عامًا، عندما انزلقت دراجته التي كان يركبها واصطدمت بجدار. وقع الحادث عندما كان جيفرسون يحاول الانعطاف في طريق عودته من العمل إلى منزله.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قال الأخصائي الاجتماعي أشرف ثاماراسيري: "كنا نحاول تجهيز الأوراق، وقد نجحنا أخيرًا اليوم". وأضاف: "سيُنقل جثمان جيفرسون جوًا إلى الإمارات العربية المتحدة على متن رحلة جوية صباح الغد الباكر. وستُقام جنازته في مركز حرق الجثث بالشارقة في جوازا غدًا".

جيفرسون، الابن الأوسط بين ثلاثة إخوة، نشأ في الشارقة. أكملوا جميعهم تعليمهم في مدرسة الإمارات الوطنية بالشارقة. تعيش العائلة في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

في وقت سابق، صرّح شقيقه جوفين جاستن أن جيفرسون أحب الشارقة وكان يزور عائلته سنويًا. وقال جوفين: "كان يحب التواجد هنا وكان يخطط للعودة والاستقرار هنا عاجلًا أم آجلًا".