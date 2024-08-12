دفن الأحباء في الإمارات.. خيار مفضل للمقيمين

عاشت "أميليا صعب"، وهي مهاجرة لبنانية تبلغ من العمر 42 عاماً، تجربة مماثلة عندما دفنت والدها في مقبرة مسيحية بدبي العام الماضي. وقالت: "عاش والدي في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 25 عاماً. كان هذا موطنه، وكان يحب هذا البلد كثيراً. كنت أعلم أنه عندما يموت، سيرغب في أن يُدفن هنا".