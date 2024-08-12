دفن الأحباء في الإمارات.. خيار مفضل للمقيمين
عندما تقع المأساة ويموت أحد الأحباء، تواجه أسر المغتربين في الإمارات العربية المتحدة غالباً قراراً صعباً - سواء في إعادة الجثة إلى الوطن أو دفن المتوفى في الإمارات، بالنسبة للعديد من المقيمين، فإن الاختيار واضح: فهم يريدون أن يتم دفن أحبائهم في الإمارات.
كان محمد أحمد، وهو مهاجر سوداني يبلغ من العمر 28 عاماً، في هذه المعضلة عندما توفيت والدته في عام 2018. يقول محمد: "أراد والدي إعادة جثتها إلى السودان، لكنني رفضت".
"لقد كانت الإمارات موطني منذ أن كنت طفلاً صغيراً. لقد أحبت والدتي هذا البلد، وأعلم أنها كانت ترغب في أن تدفن هنا، بالقرب من عائلتها".
وواجهت الأسرة الحزينة قراراً صعباً عندما توفيت الوالدة بعد فترة طويلة من العلاج وزيارات المستشفى. وقال لصحيفة خليج تايمز: "بقدر ما أردنا دفنها في بلدنا، لم نكن نريد أن نجعلها تمر بمزيد من المعاناة وتركها أخيراً تستريح في قبرها".
"الآن، بعد مرور خمس سنوات، أعتقد أن هذا كان أفضل قرار اتخذناه في ظل الوضع في السودان. لم نكن لنتمكن من زيارة قبرها الآن".
في الإمارات العربية المتحدة، عندما يتوفى شخص ما، توجد مجموعة من الإجراءات التي يمكن للأشخاص اتباعها للحصول على الوثائق الأساسية اللازمة للطقوس الأخيرة. وبصرف النظر عن ذلك، توجد خدمات في الدولة تقدم طرقاً مختلفة لدفن الموتى.
قام المغترب الهندوسي "آروش بالا" بحرق جثمان عمه في الإمارات العربية المتحدة بعد وفاته في شهر مارس الماضي. وقال آروش: "لقد كانت فترة عاطفية للغاية. كان أطفاله وأبناء عمومتي في الهند، لذا كان من مسؤوليتي تكريم عمي. كانت عملية حرق الجثة هنا سلسة ومريحة للغاية. تمكنت من جمع رماده على الفور".
وقال آروش الذي عاش في الإمارات العربية المتحدة لمدة 12 عاما إنه لم يتوقع قط أنه سيحتاج إلى مثل هذه الخدمات لكنه يشعر بالامتنان لتوفرها. وأضاف: "هذا هو موطني الآن، وأود أن يتم الاحتفاظ برمادي هنا".
يمكن أن تختلف تكاليف خدمات حرق الجثث والدفن في الإمارات العربية المتحدة ولكنها معقولة بشكل عام.
وقال آروش إن إجمالي الرسوم التي دفعت لحرق جثمان عمه، والتي بلغت 2500 درهم رسوم حرق، و500 درهم وديعة، و1010 دراهم رسوم بلدية، بلغت نحو 4000 درهم.
عاشت "أميليا صعب"، وهي مهاجرة لبنانية تبلغ من العمر 42 عاماً، تجربة مماثلة عندما دفنت والدها في مقبرة مسيحية بدبي العام الماضي. وقالت: "عاش والدي في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 25 عاماً. كان هذا موطنه، وكان يحب هذا البلد كثيراً. كنت أعلم أنه عندما يموت، سيرغب في أن يُدفن هنا".
كانت أميليا وعائلتها يفكرون في البداية في نقل رفات والدها إلى لبنان، لكن التكلفة كانت باهظة للغاية، حيث قدرت بنحو 18 ألف درهم. وقالت أميليا: "اعتقدنا أنه بما أن أحبائه هنا في الإمارات، فإنه سيرغب في دفنه بالقرب من عائلته".
وقالت أميليا: "كان من المهم بالنسبة لي أن يكون مثوى والدي الأخير قريباً حتى أتمكن أنا وعائلتي من زيارته والحفاظ على قبره. وأنا ممتنة لأننا تمكنا من تلبية رغباته هنا في الإمارات العربية المتحدة".