دفع أقساط التأمين والمطالبات بالعملات المشفرة في الإمارات

بدأ قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة في التوغل في حلول الدفع بالعملات المشفرة، مما يسمح للمقيمين بدفع أقساطهم وتقديم المطالبات بالعملات الرقمية.

أطلقت دبي للتأمين يوم الأربعاء أول محفظة رقمية للأصول المشفرة في قطاع التأمين بالإمارات. ووصف عبد اللطيف أبو قرة، الرئيس التنفيذي لدبي للتأمين، هذه الخطوة بأنها “لحظة حاسمة” للشركة ولقطاع التأمين في الإمارات والمنطقة.

“من خلال كوننا أول شركة تأمين تتيح استلام الأقساط ودفع المطالبات بالأصول الرقمية عبر محفظة رقمية آمنة، فإننا نعيد تعريف كيفية تقديم خدمات التأمين مع البقاء متوافقين مع الأطر التنظيمية والحوكمة،” قال.

في فبراير 2025، أبرمت مجموعة ليفا وريلم للتأمين شراكة لإطلاق منتجات تأمين للشركات العاملة في أسواق جديدة مثل الأصول الرقمية، والبلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، واقتصاد الفضاء.

تتصدر الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تبني العملات المشفرة وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً، وفقاً لتقرير تصنيفات العملات المشفرة العالمية 2025 الصادر عن Bybit و DL Research.

“لا تضع الإمارات وتيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، بل أصبحت أيضاً الجسر الفعلي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا في التمويل المرمّز،” قال.

وقال أبو قرة من دبي للتأمين إن الأصول الرقمية أصبحت جزءاً من الحياة المالية اليومية في الإمارات. “نعتقد أن شركات التأمين لها دور واضح تلعبه في توفير الأمن والحوكمة القوية والثقة في مشهد متغير.”

“مع تسارع وتيرة تبني الأصول الرقمية، تحتاج شركات التأمين إلى بنية تحتية موثوقة تسمح لحاملي وثائق التأمين بإجراء المعاملات بثقة باستخدام الأصول الرقمية،” قال زين سورين، المدير العام، التجاري، الشرق الأوسط وأفريقيا، Zodia Custody.

