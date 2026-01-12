دفاع مدني دبي يُطلق "شاهين 2" والجيل الجديد من روبوتات الإطفاء في "إنترسك"

وقال معالي الفريق خبير راشد المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، إن تكلفة كل طائرة تصل إلى نصف مليون درهم، لذا كان على الفريق اتخاذ احتياطات السلامة عند استخدامها لتجنب تعرضها للتلف. وصرح المطروشي قائلاً: "كل طائرة نمتلكها الآن مزودة بنظام مظلات (باراشوت). أي خطأ، سواء من المشغل أو بسبب الطقس أو تأثيرات خارجية على الطائرة، سيتم تصحيحه بواسطة نظام المظلة".