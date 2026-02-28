"دفاع مدني دبي" يخمد حريقاً بسيطاً في منطقة "الكرامة"

قالت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في بيان لصحيفة الخليج تايمز إن حريقاً اندلع في مبنى بالكرامة تمت السيطرة عليه في غضون دقائق دون الإبلاغ عن أي إصابات. وفي مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى الواقع بالقرب من حديقة الكرامة بينما كانت مركبات الطوارئ تهرع إلى الموقع.

جاء في البيان: “تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً في تمام الساعة 7:43 مساءً يوم الجمعة، 27 فبراير 2026، حول حادث حريق في مبنى بالكرامة، خلف مطعم كراتشي دربار.”

وقالت إن رجال الإطفاء من محطة إطفاء الكرامة القريبة تم إرسالهم على الفور كأول المستجيبين ومحطة الاختصاص.

وتابع البيان: “عند الوصول في تمام الساعة 7:47 مساءً، محققين زمن استجابة قدره خمس دقائق، تبين أن الحريق اندلع في لوحة إعلانية تابعة لمتجر في المبنى.” “كان الحادث بسيطاً. وفي تمام الساعة 7:55 مساءً، أكد قائد الحادث أن الحريق تحت السيطرة وعمليات التبريد جارية، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

قال أحد شهود العيان الذي يعيش في المنطقة إنه كان في طريقه إلى صلاة التراويح الليلية عندما رأى الحريق. وقال: “كانت ألسنة اللهب شديدة والناس يركضون.” “لقد صدمت قليلاً لرؤية الحريق ولكن قبل أن أتمكن من رد الفعل، كانت مركبات الطوارئ موجودة بالفعل.”

في وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي (DCD) كلاباً روبوتية إلى جانب رجال الإطفاء للسيطرة على حريق في مستودع في رأس الخور.