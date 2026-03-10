دفاعاتنا تحمي السماء والوعي يحمي العقول.. حقيقة التنبيهات الحكومية

مع وميض تنبيهات الطوارئ عبر هواتف سكان الإمارات وسط الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية المستمرة في المنطقة، يفترض العديد من السكان غريزيًا أسوأ السيناريوهات.

إنها استجابة بشرية طبيعية. عندما يشعر الناس بالخطر، تصبح اللوزة الدماغية — المنطقة المسؤولة عن معالجة الخوف — نشطة للغاية. وفقًا لموقع Clevelandclinic.org، الخوف هو العاطفة الرئيسية التي تتحكم فيها اللوزة الدماغية، والتي تساعد الدماغ على تحديد التهديدات المحتملة بسرعة.

لكن تنبيهات الطوارئ لا ينبغي دائمًا تفسيرها على أنها علامة على أن كارثة وشيكة. وقد تناول الكاتب الإماراتي ياسر حارب هذه المسألة مؤخرًا في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على حسابه في إنستغرام، موضحًا سبب إرسال الحكومات لمثل هذه التحذيرات.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

"لماذا ترسل الحكومة كل هذه التنبيهات والتحذيرات الطارئة؟" سأل. "لأن واجبها هو الحفاظ على سلامتكم وحمايتكم من أي خطر." وأكد أن التنبيه لا يعني أن صاروخًا أو كارثة ستضرب. "إنه يعني ببساطة اتخاذ الاحتياطات. هذا مبدأ أساسي لأي حكومة مسؤولة لضمان السلامة العامة والسير الطبيعي للحياة."

تُبرز الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع الإماراتية خطورة التهديد الحالي، ولكنها تُظهر أيضًا فعالية أنظمة الدفاع الجوي للبلاد. منذ بداية ما وصفته السلطات بـ "العدوان الإيراني الصارخ" في 28 فبراير، تم رصد 253 صاروخًا باليستيًا. من هذه الصواريخ، تم اعتراض وتدمير 233 صاروخًا، بينما سقط 18 في البحر وهبط اثنان على أراضي البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 1,440 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 1,359 منها، بينما سقط 81 داخل أراضي البلاد، وتم أيضًا رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.

شرح الاحتمالية

وقال حارب، وهو أيضًا منتج درامي، إن هذه الأرقام تظهر أن "الإمارات اعترضت 94.5 بالمائة من المقذوفات" حتى الآن.

"الآن، من الـ 5.5 بالمائة المتبقية، ما هي احتمالية أن يصيب صاروخ أو طائرة مسيرة منزلك بالفعل؟" سأل.

لوضع المخاطر في منظورها الصحيح، أشار إلى أن فرصة الوفاة في حادث سيارة تبلغ حوالي 1 من كل 29,000، بينما خطر الوفاة من هذه المقذوفات هو 1 من كل 3.8 مليون.

"نميل إلى تجاهل الاحتمالات عندما نواجه تهديدًا يثير مشاعر قوية بداخلنا،" قال. "يركز دماغنا بالكامل على فظاعة النتيجة ويتجاهل احتمالية حدوثها بالفعل."

بدلاً من حساب الاحتمالات الضئيلة للغاية لإصابة صاروخ لمنزلك — والتي تبلغ حوالي 0.0000266 بالمائة — يقفز العقل مباشرة إلى تخيل أسوأ السيناريوهات، كما أوضح.

"هنا تتغلب العواطف على المنطق،" أضاف.

وأضاف مقدم البرامج التلفزيونية أن التحذيرات تهدف إلى مساعدة الناس على الاستعداد، وليس لتأكيد "أن كارثة ستقع".

"فكر في الأمر منطقيًا،" قال. "إذا كانت الحكومات تحذر الناس فقط من الكوارث الضخمة والمضمونة، لما حذرتنا من الأمطار الغزيرة أو البحار الهائجة. التحذير هو أداة وقائية وليس تأكيدًا على وقوع كارثة."