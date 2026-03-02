دفاعاتنا تحمي السماء".. اعتراض ناجح لمسيرة فوق رأس الخيمة ولا إصابات بشرية

استجابت السلطات في رأس الخيمة لحادث في منطقة قرية الحمرا صباح الخميس بعد سقوط شظايا إثر اعتراض أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة بنجاح. وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات.

يُحث السكان على الحصول على معلوماتهم من المصادر الرسمية فقط وتجنب مشاركة الشائعات أو التقارير غير المؤكدة. تراقب سلطات الإمارة’ الوضع عن كثب وتؤكد أن جميع إجراءات السلامة لا تزال سارية لحماية الجمهور.

استهدفت إيران أصولًا أمريكية في الإمارات، بما في ذلك ممتلكات مدنية ومطارات في أبوظبي ودبي. هذا هو الحادث الأول من نوعه في رأس الخيمة.

وصلت الهجمات الانتقامية من إيران إلى الخليج، مما أدى إلى تصعيد دراماتيكي في المنطقة. أجبرت هذه الهجمات على إغلاق مجالها الجوي، مما أسفر عن وفيات وإصابات.

مع دخول الصراع يومه الثالث، استمرت المنطقة في الشعور بتأثير الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران — من الضربات والاعتراضات. كانت التداعيات عميقة وسريعة، حيث تضررت الأرواح والبنية التحتية والاستقرار الإقليمي في هذه الأزمة الخطيرة.