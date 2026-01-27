دفء مؤقت يسبق انخفاضاً جديداً في الحرارة بالإمارات

بعد أيام من الصباحات الباردة والأمسيات المنعشة، قد يحصل سكان الإمارات أخيراً على استراحة قصيرة من البرد القارس وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، رغم أن فصل الشتاء لم ينتهِ بعد.

ويشير المركز الوطني للأرصاد (NCM) إلى أن درجات الحرارة من المقرر أن ترتفع قليلاً في منتصف الأسبوع قبل أن تنخفض مرة أخرى مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تفسيره لموجة البرد الأخيرة، قال الدكتور محمد العبري، مدير إدارة الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد، لصحيفة "خليج تايمز" يوم الاثنين، إن الموجة كانت مدفوعة بأنظمة جوية قادمة من الشمال الغربي. وأوضح قائلاً: "يعود ذلك إلى امتداد منخفض جوي قادم من الشمال الغربي، وقد تأثرت الإمارات بالجزء السفلي من هذا المنخفض، مما جعل تأثيره على الطقس ضعيفاً نسبياً".

وأشار إلى أن هواءً بارداً مرتبطاً بالمرتفع السيبيري تبع ذلك، "مما جلب طقساً بارداً لطيفاً في جميع أنحاء الدولة". ومن الجدير بالذكر أن سكان دبي شهدوا زخات مطر خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من الإمارة يوم الاثنين.

أما الآن، فقد تحرك ذلك النظام بعيداً؛ حيث قال الدكتور العبري: "المنخفض الجوي غادر البلاد الآن، ونحن حالياً تحت تأثير مرتفع جوي"، موضحاً أن الرياح من المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، مع تشكل سحب منخفضة في بعض المناطق. وظلت الأجواء مريحة، حيث لم تتجاوز درجات الحرارة 26 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "لا توجد أمطار متوقعة في الأيام القليلة المقبلة"، رغم أن ظروف الشتاء تعني أن فرص المطر تظل "طبيعية لهذا الوقت من العام".

ضباب وشبورة وارتفاع طفيف في الحرارة

خلال اليومين المقبلين، قد يستيقظ السكان ـ خاصة في المناطق الساحلية والداخلية ـ على ضباب أو شبورة مائية، لا سيما في الصباح الباكر. وسيكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً، مع زيادة في السحب المنخفضة فوق الأجزاء الشرقية والشمالية من البلاد.

أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً بمقدار درجتين إلى أربع درجات مئوية، مما يوفر بعض الراحة من البرد الأخير، لكن هذا الدفء سيكون قصير الأمد؛ حيث أضاف الدكتور العبري: "نتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة يوم الجمعة".

عودة فرص الأمطار بحلول الخميس

بحلول يوم الخميس، قد تتغير الأنماط الجوية مرة أخرى، حيث من المرجح أن تشهد بعض أجزاء الدولة أمطاراً خفيفة. وقال العبري: "يوم الخميس، هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة فوق المناطق الشمالية، مثل الشارقة وما وراءها".

وقد تمتد هذه الموجة الماطرة إلى يوم الجمعة، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية بما في ذلك الفجيرة. وحذر الدكتور العبري من أن الرياح قد تنشط لتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة أحياناً، مما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر في الخليج العربي.