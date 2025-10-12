دعوة لحماية الأسرة الإماراتية: الزواج مسؤولية وطنية لا يجب التهرب منها بعد الـ 30

حثّ الملياردير الإماراتي خلف الحبتور الشباب الإماراتي على الزواج، معرباً عن أمله في سن قانون يشجع المواطنين على الزواج قبل سن الثلاثين.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "X"، قال الحبتور إن الشباب المواطنين الذين يمتنعون عن الزواج دون عذر مقبول يجب أن يُحاسبوا، لأن الأمر يتعلق بـ "بقاء المجتمع وتماسكه".

وشدد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، على أن حكومة دولة الإمارات تدعم المواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، بالإضافة إلى تقديم الدعم للزواج.

وقال الحبتور: "يحزنني كلما رأيت شباباً وشابات إماراتيين تجاوزوا الثلاثين من العمر ولم يتزوجوا بعد. إنهم الثروة الحقيقية للوطن ومستقبل هذه الأرض الطيبة، التي بُنيت على الأسرة والقيم التي غرسها فينا آباؤنا وأجدادنا. فبدونهم لا يمكن أن تقوم عائلة، ولا يمكن أن يستمر المجتمع الذي نفخر به".

وأشار إلى أن الزواج يجلب "الاستقرار" للمجتمع و**"استمرارية للوطن"**.

وقال: "أحث شبابنا وشاباتنا بإخلاص على الزواج وعدم التردد أو التأجيل. لا يوجد شيء أجمل في الحياة من منزل يجمع المرء بمن يحب وأطفال يملؤون حياتهم بالدفء والمعنى".

دعم حكومي ومسؤولية مجتمعية

تدعم حكومة الإمارات بقوة إدماج الشباب الإماراتي في القطاع الخاص، وتقدم لهم الدعم من خلال برنامج "نافس". كما توفر حوافز مالية وتوازناً أفضل بين العمل والحياة ودعماً للطفولة المبكرة لزيادة عدد السكان المواطنين. وتستهدف أجندة دبي الاجتماعية 33 مضاعفة عدد الأسر الإماراتية الجديدة في دبي.

ونصح الملياردير الشباب الإماراتي بأن المال أو الإمكانيات لا ينبغي أن تكون عذراً لتأخير الزواج، حيث إن الحكومة تدعم المواطنين.

وقال: "بلادنا المباركة لا تقصّر في دعم أبنائها، ونحن، أبناء هذا الوطن، سنقف إلى جانب الحكومة بكل ما لدينا لدعم الشباب الإماراتي وتمكينهم من تأسيس بيوت وأسر كريمة ومستقرة".

وعلاوة على ذلك، أعرب عن أمله في سن قانون يلزم الشباب والشابات بالزواج قبل بلوغ سن 27 أو 30 عاماً.

واختتم الحبتور بالقول: "الدولة لا تقصّر (في دعم المواطنين). إنها توفر التعليم والإسكان والرعاية الصحية ودعم الزواج، ولكن لدينا أيضاً مسؤولية لدعم زواج أبنائنا وبناتنا. ويجب محاسبة أي شخص يرفض أو يمتنع عن الزواج دون عذر مقبول، لأننا نتحدث عن بقاء المجتمع وتماسكه".