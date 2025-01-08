دعوات لتقليص ساعات العمل للأمهات المواطنات لمواجهة تحديات الحياة المعاصرة

وتعتقد أمينة العلوي من أبوظبي أن الأسر لم تعد قادرة على الاستمرار بدخل واحد. وأشارت إلى أنه من الصعب على الأم أن توفق بين احتياجات أطفالها وحياتها المهنية، خاصة مع ساعات العمل الطويلة. وقالت: "عندما ينتهي العمل في الرابعة أو الخامسة مساءً وأعود إلى المنزل، لا يتبقى لدي طاقة لتعليم أطفالي أو قضاء الوقت معهم".