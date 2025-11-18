دعوات لإعادة تعريف العمل الخيري في منتدى دبي للمستقبل

شهد "منتدى دبي للمستقبل" هذا الأسبوع دعوات دولية حاسمة لإعادة تعريف العمل الخيري العالمي، مع تصاعد أهمية دوره في بناء مستقبل المجتمعات. وفي وقت يقترب فيه رأس المال الخيري العالمي من 2 تريليون دولار سنوياً، ركزت المناقشات في المنتدى – الذي استضافته دولة الإمارات المصنفة عالمياً ضمن الأكثر كرماً – على كيفية تحويل هذا التدفق الهائل من مجرد "مساعدة" إلى "استثمار استراتيجي" في القدرات طويلة الأمد والأنظمة القادرة على الصمود. وفي هذا السياق، سلطت مؤسسة عبد الله الغرير ($AGF$) الضوء على النموذج الإماراتي للعطاء المستقبلي، مؤكدة أن المؤسسات الخيرية أصبحت شريكاً رئيسياً في تشكيل مجتمعات مرنة ومستعدة لاقتصاد المعرفة المعتمد على الذكاء الاصطناعي.