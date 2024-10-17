دعم وتكاتف الإماراتيين يعيد الأمل لعائلة في الشارقة

ويعيش محمد أنور الحق (53 عاما) وزوجته كوثر أمان في الإمارات العربية المتحدة منذ عقود من الزمان، لكنهما واجها صعوبات بعد أن أصيب حق، الذي كان يملك مركز طباعة صغيرا، بنوبات شلل متعددة، مما جعله غير قادر على العمل. وانتهت صلاحية تأشيراتهما في عام 2017، ومع عدم وجود دخل، أصبحا غارقين في الفواتير الطبية وعدم اليقين.