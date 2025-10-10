دعماً لمنتخب كرة القدم : بيانات مجانية لمشجعي الإمارات

أعلنت شركة e& في الإمارات عن تقديم 2 جيجابايت من بيانات التجوال المجانية للمسافرين المتجهين إلى الدوحة لمساندة المنتخب الإماراتي في مباراتيهم ضد عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

وقد اجتاحت حالة من الحماس رياضة كرة القدم في الدولة، مع عرض شعار "حلم الأمة" على اللوحات الإعلانية، بينما يهتف المشجعون للمنتخب الأبيض لتحقيق إنجاز قد يكون محطة تاريخية في مسيرة الرياضة الإماراتية.

ولم يتأهل المنتخب الإماراتي لكأس العالم منذ ظهوره الأول في نسخة إيطاليا 1990، حيث خرج حينها من دور المجموعات.

وبعد انتظار دام 35 عاماً، أصبح منتخب الإمارات على بعد فوزين فقط من تأمين تذكرة المشاركة في البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام المقبل.

مبادرات مجانية لمساندة المنتخب

يسافر الآن عدد من المشجعين إلى الدوحة لدعم الفريق الوطني، وقدمت مبادرات عديدة سواء من أفراد أو جهات مختلفة لضمان حصول المنتخب الأبيض على الدعم المعنوي اللازم.

في سبتمبر، أعلن أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي من عجمان تأمين طائرة خاصة لنقل مشجعي الإمارات إلى الدوحة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن توفير خمس طائرات خاصة لنقل المشجعين الإماراتيين إلى الدوحة. وسيتم فتح التسجيل للجماهير الراغبة في السفر عبر الرحلات الخاصة عبر منصات الاتحاد الإلكتروني، مع شروط وأحكام محددة، حيث يجب على المشجعين تقديم بطاقة الهوية الإماراتية ولن يُمنح كل شخص أكثر من تذكرة واحدة.